Через что придется пройти Украине на пути к превращению в нормальную страну

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко

Основная масса людей, конечно, не в состоянии осознать происходящие в Украине процессы, потому что с одной стороны это требует способности к абстрагированию и обобщению, - а такими способностями обладают немногие, - а с другой - немалых знаний в области истории и политэкономии. По этим причинам общая картина происходящего большинству людей недоступна и обыватель, как правило, довольствуются примитивным объяснением, что Украина, мол, находиться на пути построения демократии, семимильными шагами догоняет цивилизованный мир и главная проблема заключается лишь в том, чтобы выбрать наконец "правильного" президента, который эту самую демократию и построит. Точнее, достроит - ведь, как сказал Порошенко мы уже на полпути к Евросоюзу.

Такая наивно-сказочная точка зрения на происходящие процессы и поясняет тот энтузиазм, с которым украинцы бегут на избирательные участки каждые пять лет, в надежде на быстрое чудо. Причем кандидаты на совершение чуда с годами становятся все экзотичные и экзотичнее. Когда народ разочаровался в крепких хозяйственниках, то в ход пошли спортсмены, клоуны, шоумены и добрые феи. После окончания карнавальной фазы на арену неизбежно выйдут люди в погонах. Или… уже никто не выйдет.

Однако, вернемся к главному вопросу: Так какие же процессы происходят в Украине с момента распада СССР? Действительно ли в Украине все 27 лет независимости строиться демократия?

Для ответа на эти вопросы лучше всего воспользоваться трудами знаменитого английского историка Арнольда Тойнби, который исследовал закономерности возникновения, развития и распада империй.

Согласно Тойнби, после распада Советской империи на ее осколках образовались так называемые "универсальные государства". Они представляют собой как бы уменьшенные копии СССР, в которых совковая система продолжала существовать в своих еще более отвратительных формах, деградируя и разлагаясь. Совдепия не исчезла из отношений между властью и обществом после распада Союза и не могла исчезнуть так мгновенно. Она просто приспособилась к новым псевдорыночным и псевдодемократическим условиям и всячески борется за свое выживание.

Универсальные государства, по Тойнби, это промежуточные состояния между империей и ее полным распадом как особой цивилизации. Предыдущая цивилизация продолжает агонизировать и распадаться в универсальных государствах и в них она окончательно умирает. Дух Советского Союза, и в какой-то мере дух Российской империи, продолжает свое заключительное существование в своих обломках: в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Армении, Азербайджане и т.д.

Читайте такжеПутин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только УкраинаИтак, первый вывод: в Украине сформировался модернизированный тип совковой сословно-феодальной цивилизации, который лишь имитирует демократию и не имеет с ней ничего общего.

Каковы общие особенности универсальных государств (УГ), которые образовались на пространстве бывшего СССР?

1. Власть в УГ всегда захватывает так называемая псевдоэлита, которая составляет абсолютное меньшинство в обществе, и которая по своему характеру сильно напоминает элиту советского периода. Другого и быть не могло. Для такой псевдоэлиты, которая по сути является наднациональной паразитической кликой, УГ является средством самозащиты и сохранения своего доминирующего положения в обществе.

В России эту паразитическую псевдоэлиту возглавляет чекист Путин, в Белоруссии - стойкий советский солдатик Батька, в Азербайджане - бессменный клан Алиевых, в Украине идет постоянная, бессмысленная и потешная драка за лидерство внутри псевдоэлиты, которую Запад утешительно для нас называет демократической сменой власти

2. Паразитирующее правящее меньшинство в УГ состоит из осколков старой советской номенклатуры, академических научных кругов, силовых органов, спецслужб, прикормленной творческой интеллигенции и обычного криминалитета, в какие бы одежды он не рядился: чиновника, олигарха, депутата или даже самого президента.

Читайте такжеПочему в Украине не так уж все и плохоИтальянский социолог Вильфредо Парето называл правящий класс УГ этикеточным в том смысле, что для того, чтобы проникнуть внутрь него, нужно получить "добро", т.е. этикетку. Этот класс закрыт для посторонних, это каста, причем каста морально и нравственно вырождающаяся. От нее исходит дурной запах и ее члены передают друг другу социальный сифилис, заражающий всех вокруг: их родных и близких, жен, детей, любовниц и детей любовниц.

3. Как бы ни старалась псевдоэлита продлить жизнь УГ и свою роль в нем, все УГ продолжают разлагаться и обречены на смерть. С первых своих дней оно начинает агонизировать. Формы, в которых УГ будут умирать, могут быть различными. Это могут быть соседские войны, как между Россией и Грузией, Украиной и Россией, Арменией и Азербайджаном. Это могут быть национальные или буржуазные революции, это может быть полный распад территории и исчезновение страны с лица земли. Перед гибелью УГ могут пройти через военную диктатуру, фашизм, гражданские войны и даже геноцид.

Но для меня очевидно, что в процессе разложения остатков советской цивилизации распадутся Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Грузия уже распалась. Все эти страны не выдержат мук умирания в нынешних, во многом административно нарисованных, границах.

4. УГ не имеет и не может иметь никакой идеологии, потому что оно находится в заключительной фазе распада бывшей цивилизации. Спасаясь от неминуемой гибели, УГ могут мимикрировать под какую-нибудь передовую или консервативную идеологию. Например, украинское УГ мимикрирует под западный либерализм, Россия - под тоталитарную империю времен Сталина, Белоруссия - под развитой социализм времен позднего Брежнева. И все трое выглядят смешно и нелепо.

Умирают все универсальные государства, но украинское универсальное государство сейчас умирает значительно быстрее, чем в России, Белоруссии, Казахстане и др. в силу того, что оно испытывает огромное давление со стороны России и Запада, и в силу того ее элита оказалась наиболее безответственной на всем постсоветском пространстве.

Однако перед окончательной смертью наше "универсальное государство", скорее всего, пройдет и через войну с Россией, и конфликт с Польшей, и через националистическую шизофрению, и крестьянскую революцию, и диктатуру. И только тогда совковый дух и совковые традиции окончательно испустят дух на территории Украины, она превратится в нормальную страну. Если выживет, конечно!

В России, Белоруссии и Казахстане неизбежно будут происходить и уже происходят аналогичные процессы, но умрут они позже, в силу большей сплоченности их элит и отсутствия такого давления Запада на них, как в Украине.

Так что наберитесь терпения, панове. Демократия придет еще не скоро, доживут не всех. А пока - все в автодор! То есть - на выборы! Найдем себе на этот раз достойного строителя демократии!