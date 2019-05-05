Как Путин признал свое поражение на Донбассе

Раздачей паспортов Путин признал свое поражение/ Reuters

Станут ли российские паспорта в Украине существенным внутриполитическим фактором?

Я полагаю, что, нет, не станут. Даже если РФ и начнет выдавать их всем желающим (что не факт), желающих будет не так то и много. И по чисто логистическим причинам – раздавать паспорта на территории Украины России никто не позволит, а ездить за ними в РФ решаться немногие. И, самое главное, по причине ненужности этого самого паспорта. Большинству жителей Украины паспорт РФ не нужен – он ничего не дает. Ездить на временные заработки выгоднее на Запад – там уровень зарплат выше. Эмигрировать по экономическим причинам тоже выгоднее на Запад.

Собственно, паспорт РФ нужен только тем, кто ставит себе целью уехать из Украины навсегда и уехать именно в Россию – не за "длинным рублем", а по велению души. Таких не так то и много – за пять лет многие желающие уже уехали сами или уехали вместе с территорией.

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В Украине хорошо "пошли" бы паспорта любой страны ЕС – вот ради них здесь были бы готовы даже идти на определенные риски. Но выдавать паспорта ЕС Россия не может, а другие страны не хотят. Румыния, Польша и Венгрия дают со скрипом и прежде всего "своим", коих в Украине не так то и много.

Другое дело на Донбассе. Там российские паспорта будут получать с радостью. Потому что там это вопрос выживания – обретения нормального юридического статуса вместо непонятного статуса "граждан" несуществующего государства. Это шанс на нормальное будущее для детей. Но и там, прежде всего, будут брать, чтобы уехать в Россию, а не для продвижения российской повестки в Украине.

При этом не сложно догадаться, что если регион таки получит российские паспорта, то шанс "впихнуть" его обратно в Украину упадет еще ниже – украинские политики сделают все, чтобы не впустить обратно в страну несколько миллионов граждан РФ.Так что раздача паспортов это не некий "хитрый план" по усилению здесь российского влияния. Это, скорее, признание поражения. Эвакуация. Финал пяти лет предыдущего хитрого плана.

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