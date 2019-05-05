Сможет ли Зеленский вместо слияния с элитами разобраться с нимим

Владимир Зеленский / Reuters

Очень забавно читать утверждения многих западных и доморощенных политологов о том, что, избрав президентом Зеленского, Украина продемонстрировала, что она идет в унисон с той популистской волной, которая сейчас захватила весь западный мир. В одну кучу запросто сваливаются Пепе Грило, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Себастьян Курц, партия АфД в Германии, движение желтых жилетов во Франции и ... наш комик Зеленский.

Кто-то, возможно, увидит в этом повод для гордости. Ну, как же? - Украина вполне в западном тренде. Запад утопает в популизме, ну и мы не отстаем. Значит мы -европейцы!

Зеленский, безусловно, обычный популист, но между волной популизма, которая сейчас захлестывает западный мир и нашим "Зе- вывихом" нет ровным счетом ничего общего. И мы совсем не в тренде!

Западный популизм - это реакция на кризис старых забюрократизированных партийно-политических систем, которые сложились в 60-70 -е годы прошлого века. Это, если угодно, кризис всей системы представительной демократии, которая, в Европе и США, как выяснилось, стала частью государственной машины и, по этой причине, уже не способна, выражать интересы широких слоев населения. Представительская демократия на Западе выродилась в номенклатуру, в высший класс, который слился с ВПК, коопоратократией и стал работать сам на себя. Как следствие, общество стало искать альтернативные варианты своего представительства и нашло его в новых популистских партиях, движениях и народных лидерах, не связанных с нынешним партийным истеблишментом.

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В Украине ситуация совсем другая. Она, я бы сказал, уникальна в своем роде. В Украине существует всеобщее избирательное право в условиях сословно-феодального строя. Это нечто клиническое и фантасмагорическое, когда низшим сословиям - охлосу и плебсу - представлено право выбирать власть из числа представителей высших сословий. Политически такой режим с натяжкой можно назвать охлократией- властью необразованной толпы. Но только с натяжкой. На самом деле, что собой представляет политическая система Украины никто толком пояснить не может. Это какая -то невообразимая эклектика из элементов феодализма, национал - социализма, корпоративизма, демократической охлократии, цезарепапизма, олигархии и криминалитета. Точнее всего, наверное, подойдет термин failed state.

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При охлократии высшие слои, как правило, могут управлять инстинктами толпы и навязывать ей свой выбор за счет различных подачек, контроля над СМИ и за счет реализации принципов "хлеба и зрелищ", " разделяй и властвуй" и т.д. Но если уровень жизни плебса серьезно снизился, то охлос может пойти вразнос и выбрать себе " народного героя". Нечасто, но такое случается. В случае с Зеленским это как раз имело место - народ сыграл в праздник непослушания. У такого "народного героя" есть только два пути: либо быстро слиться с высшими слоями и проводить их политику, либо быть уничтоженным правящим классом. Один из этих двух путей будет ждать и Зеленского.

Вывод: между западным популизмом, как долговременным трендом и украинским разовым завихрением разница такая же как между Божьим даром и яичницей.