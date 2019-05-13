Чего украинцы ждут от Зеленского в первую очередь

Владимир Зеленский / Reuters

Что избиратель ждет от Зеленского? Если спросить столичного офисного жителя, то он расскажет что-то про реформы и реальную евроинтеграцию. Жители Юго-Востока, в свою очередь, захотят окончания войны и нормализации отношений с РФ. Кто-то еще что-то еще.

Желания избирателя как бы понятны. Многие вполне здравые. Но бросаться выполнять их не нужно. И даже не потому, что эти желания часто противоречат друг другу или неосуществимы.

А потому, что глубоко в душе вовсе не реформ, не евроинтеграции и не дружбы с Россией хочет избиратель.

Избиратель прежде всего хочет Справедливости. Соответствия деяния и воздаяния, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания. Соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нем. Ну и как часть этой справедливости - посильных коммунальных тарифов. Всё!

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Если Зеленский даст людям хотя бы надежду на эту справедливость, конкурентов в политике у него не будет. Независимо от того, какое место страна будет занимать в Doing Business и с какими праздниками он будет нас поздравлять.