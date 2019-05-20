Почему у Порошенко так испугались возвращения Портнова

Вячеслав Чечило

Журналист

20 мая 2019, 08:26

Для команды экс-президента может наступить невиданный ранее правовой ад.

Андрей Портнов
Андрей Портнов вернулся в Украину / Telegram-канал А.Портнова

В Украине довольно жесткие законы. Годы "борьбы с коррупцией" породили ситуацию, когда статья есть практически за все. Грубо говоря, сам факт работы чиновником – уже уголовное преступление. Потому как найти что предъявить – исключительно вопрос квалификации того, кто будет предъявлять. Люди, годами бегающие по допросам из-за несуществующей растраты 5000 гривен, не дадут соврать.

Но от неотвратимости наказания в Украине спасает столь же неотвратимая коррупция на всех уровнях правоохранительной системы. Как бы само собой подразумевается, что везде можно порешать и откупиться. В крайнем случае выехать за границу и откупаться оттуда. При любой власти.

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Но вся это конструкция рухнет в тот момент, когда наказанием займутся люди, заинтересованные именно в наказании.

Вот по этой причине свиноферма так и струхнула, когда увидела фото бывшего экс-замглавы АП во времена президента Януковича Андрея Портнова в Борисполе.

Если он выполнит хотя бы половину обещанного и действительно искренне займется преследованием Порошенко и Ко, у них не земля будет гореть под ногами – у них тут всё будет гореть. Для них тут наступит невиданный ранее правовой ад.

Тут бы стоило написать, что мне их даже жалко. Но, нет, не жалко.

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