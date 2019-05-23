Почему БПП и Народный фронт цепляются за "мажоритарку"

Блоку Порошенко необходима мажоритарная система / Reuters

Кому нужна мажоритарка?

БПП. Нынешняя система их более чем устраивает. Они наберут что-то по списку, 5% барьер их не пугает. Плюс у них уже засеяна масса округов. Там они тоже что-то возьмут.

Народному фронту. Вернее, им почти пофиг. Снижение барьера до 3% их не спасает - они и 3% не набирают. А по можариратке что-то может и возьмут. Хотя, Яценюк и попытался бы побороться за 3%, но остальные рисковать не хотят.

Мажоритарка кровь из носа нужна всем "решалам" из фракций со странными названиями типа Возрождение. Они 5 лет прикармиливали округа не для того, чтобы сейчас еще и места покупать.

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Кому выгоден новый закон? Отчасти Гройсману и Кличко – они могут попытаться взять 3%, Садовому, Ляшко, Тимошенко. Но у них слишком мало людей в Раде.

Непонятна позиция Ахметова. Оппоблок и РПЛ 5% могут не взять. Но там явно хотят более широких договоренностей с властью, а не просто компромисса по выборам. Точно так же, более широких договоренностей хочет и Кремль в лице Медведчука.

Так что пока получается вот так – идем на выборы по старому закону и все остаются со своими хотелками и с надеждами "порешать".