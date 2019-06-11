Политическая импотенция Медведчука и Бойко не вылечится поездкой в Москву

Бойко и Медведчук на переговорах в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым / Сайт правительства РФ

Для многих избирателей Юго-Востока вопрос, я так смотрю, уже и вовсе не стоит. Конечно, может, уверяют они! Ведь Медведчук единственный, кого принимают в Кремле и у кого хорошие отношения с Путиным. Не удивительно, что любые попытки критиковать Медведчука эти люди воспринимают как поддержку "партии войны". Я не буду критиковать Медведчука – его "успехи" на ниве продвижения тут пророссийского вектора за последние 15 лет говорят сами за себя. Я покритикую тезисы, которые вбрасывают его пиращики.

Итак, насколько верно утверждение, что Медведчук = мир?

Думаю, никто не будет возражать по поводу того, что о мире могут договариваться стороны конфликта и никто больше. Является ли Медведчук стороной конфликта? Нет, не является. Может ли он представлять одну из сторон конфликта. Наверное, может. Например, Донбасс, если в Кремле примут такое решение. Но нет никаких шансов на то, что Медведчук будет представлять Украину и тем более вашингтонских ястребов, которые за ней стоят. Не в этой геополитической реальности. Даже если его партия наберет не 10%, а 30% голосов, которые она, конечно же, не наберет с такими выдающимися людьми как Кива и Столар в списке.

Читайте такжеКуда метит Медведчук и почему это опасно

Точно такая же история и с "дешевым газом" от Бойко. Чтобы договариваться с Россией о дешевом газе Бойко должен вести переговоры от имени Украины как минимум. Кто ему это поручит? Никто, сколько бы нам не рассказывали о том, что "Бойко следующий премьер". Нет даже минимального шанса на то, что "под Бойко" удастся сформировать коалицию в Раде. Разве что под Радой к тому времени уютно расположатся российские танки.

Так что, давайте трезво смотреть на вещи - мир и дешевый газ это хорошо. Возможно, Медведчук и Бойко это тоже хорошо. Но в реальном мире они не имеют никакого отношения друг к другу. Это просто предвыборный пиар, не более.