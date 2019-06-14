Кто кого: чего ждать от выборов в Раду

Какие шансы у партий на выборах в парламент / Reuters

Партийные списки – это хороший срез общества. Они помогают разобраться в украинском избирателе не хуже, чем социология.

Бессмысленно обсуждать список Батькивщины. Удивляться засилью старых кадров в эпоху тотального спроса на новые. Эта партия всегда была вождистской, для ее избирателя Юлия Тимошенко вне критики и вне подозрений. Так какой смысл Юлии Владимировне раздавать столь ценные места в проходной части свежим лицам и новым именам, если избирателю достаточно и одного хорошо знакомого?

А вот президентская партия, судя по всему, ведет кампанию по четким лекалам своего лидера. Создается ощущение, что "Слуга народа" пытается делать ставку на все ту же максимальную инклюзивность, которая привела к победе самого Владимира Зеленского. Сторонники Европы и России, армии и антикоррупции, реформ и их отсутствия найдут в списках тех, кто олицетворяет их ожидания. Роль массовки выполняют новые лица – порой даже без биографий. Чтобы ничто не мешало потенциальному избирателю дорисовывать себе картинку будущего.

Читайте такжеМедовый месяц, или Почему партия Зеленского победит на выборахЛюди существа не рациональные, а рационализирующие, а потому в активе у президента – эйфория его ситуативного большинства. Те, кто проголосовал в апреле за Зеленского, чувствуют себя победителями. Голосование за "Слугу народа" для них – это логичный способ убедить себе в правильности весеннего выбора.

Европейская солидарность обречена унаследовать все имиджевые издержки своего лидера - включая антирейтинг. Проблема партии в том, что 25% во втором туре скорее отражали антирейтинг Зеленского, нежели уровень поддержки Порошенко. Надеяться на автоматическое перетекание этой цифры в парламентский результат было бы наивно. Поэтому "ребрендинг". "Обновление". "Праймериз". Впрочем, соревноваться с фаворитом кампании этой политической силе все равно не придется. Сторонники нового президента вряд ли перетекут к партии старого. Вместо этого политической силе Петра Порошенко придется сражаться за избирателя со списком Святослава Вакарчука.

Голос Святослава Вакарчука ждали услышать во время президентской кампании, но прозвучал он лишь во время парламентской. И, судя по всему, его политическая партия будет сражаться сразу на два фронта. Первый фронт – это прозападный избиратель Петра Порошенко, Андрея Садового, Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского. В конце концов, часть избирателей президента воспринимает его как улучшенную версию локомотива, который должен привести страну в ЕС и НАТО. Спустя два месяца им снова предлагают сменить провайдера услуг.

Новые лица. Отсутствие токсичных биографий. Евроинтеграция и атлантизм. Проблема в том, что эффективно оттягивать голоса "Голос" сможет лишь у ветеранов украинской политики. А с избирателем "Слуги народа" будет на порядок сложнее. Досрочные парламентские выгодны Зеленскому именно тем, что к концу июля его образ останется тефлоновым, а кредит доверия – неистраченным. Убедить его сторонников в том, что голос важнее слуг – задача не из простых.

Читайте такжеЧто светит "колхозу" из бывших регионалов на выборахВпрочем, у Святослава Вакарчука есть еще один ресурс и фронт – имиджевый. Украинский избиратель продолжает голосовать за звезд – тех самых, что дарят ему ощущение эмоциональной близости и заочного доверия. На этом в президентской кампании сумел сыграть действующий президент. А теперь его монополию оспаривают Святослав Вакарчук и Сергей Притула. Которые как два имиджевых локомотива обрамляют с обеих сторон кадровый список "Голоса".

Впрочем, во всем этом пасьянсе есть одно рельефное исключение. Партия Москвы.

Нет никакого резона обсуждать партийные списки "оппозиционных" платформ и блоков. По одной простой причине: "Партия Москвы" в Украине – это не вождистский проект, а идеологический. Те, кто голосуют за дружбу с Россией, продолжат делать это вне зависимости от фамилий в списке. Раньше они голосовали за компартию. После – за Партию регионов. Теперь – за Медведчука и Вилкула. Если на этом фланге случится очередная рокировка – эта часть избирателей послушно проследует за дудочкой нового персонажа.

Все просто. Светлое будущее эти избиратели связывают не с конкретным украинским политиком. И даже не с украинским государством. Они связывают его с российским государством. А любой украинский адвокат Кремля для них – всего лишь швейцар, который должен открыть нужную дверь. Его функция инструментальна, а потому и фамилия неважна. Для этой части избирателей не имеет значения, какие люди окажутся в списке. Равно как их биографии и репутация.

До внеочередных парламентских выборов остается пять с половиной недель.

Павел Казарин, журналист, для Лиги