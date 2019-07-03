Война с ветряными мельницами: почему Зеленский зря пытается обнулить Медведчука

Николай Фельдман

журналист

3 июля 2019, 08:43

Президенту следует прекратить бороться за рейтинг пропутинской "Оппоплатформы".

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Все, что делает президент Зеленский и его команда - пытается взять максимальный результат на парламентских выборах, набрать чуть больше, чем это возможно.

К информационному пространству державы отношение соответствующее. Оно является исключительно полем для экспериментов, задачей которых является укрепление и наращивание рейтинга там, где это возможно.

И окружающее поле демонстрирует - фактически расти уже некуда. Радость от разведения войск Россией перебивается новыми обстрелами, смертями и пленниками ЛДНР, переданными Медведчуку лично от Путина.

Казалось бы, ну что тут писать, если все давно уже ясно. Но с другой стороны Владимир Зеленский упорно верит в то, что возможно откусить еще немного рейтинга у пропутинской "Оппоплатформы". А сделать это ему никак не дадут. После парламентских выборов "Оппоплатформа" станет официальной пропутинской силой в парламенте с Медведчуком во главе.

Читайте такжеПочему Зеленский не должен воевать с Медведчуком прямо сейчасКнязь темников цензуры, кум кремлевского фюрера, архитектор абсолютной власти кучмы, идеолог ее передачи Януковичу, лицо, которой должно было бы давным давно содержаться исключительно за северовосточной границей украинской державы, вместо санкций всего мира имеет статус одного из наиболее влиятельных лиц в стране. В стране, где он торгует жизнями украинцев, наращивая себе рейтинги элементарной пропагандой и распоряжаясь военнопленными заложниками, как собственным политическим ресурсом.

Странно ведь, да?

И не менее странно, что президент Зеленский пытается играть на этом поле еще и с помощью Леонида Кучмы - одного из тех, кто стал в основе нынешнего положения вещей в державе.

Это странно совершенно даже не потому, что Кучма - отвратительный тип и на его совести множество нехороших поступков. А странно это, в первую очередь, потому, что Зеленский наивно полагает, будто этим ходом примитивных действий ему удастся обыграть Кремль на украинской территории, где у противника есть свои представители. Игра контролируется Кремлем в силу присутствия собственных игроков по обе стороны поля.

Читайте такжеОн уважать себя заставил: как Медведчук решил поставить Украину на колениЧто есть у Зеленского? Есть ли у него игроки на том поле? Очевидно, нет. У него и на этом поле далеко всё не хорошо с дружественными игроками. Единственными игроками, которые могут сыграть за него являются Тимошенко, Аваков и Коломойский. 

Но, Тимошенко падает из-за роста Вакарчука. Авакову Зеленский не дал сыграть свою игру, распустив парламент. А Коломойский даже при некоторых рычагах влияния непонятно как способен их задействовать.

Из игроков, способных быть дружественным еще остается Вакарчук, но его зависимость от Пинчука вызывает слишком много вопросов. Кроме того, неспособность Славы вести серьезные диалоги и демонстрация поведения на уровне школьника, не только не знающего предмет, но еще и способного соврать об этом - это все складывается в диагноз чем дальше, тем больше. Это все значит, что Вакарчук попросту не станет игроком, даже собрав фракцию в то время, как, например, Аваков сможет потенциально игроком остаться, никакой фракции формально не имея.

Итого.

Зеленский должен прекратить бороться за рейтинг Медведчука. Проблема пропутинских сил способна решаться исключительно в плоскости применения по назначению правоохранительной системы. Иного пути нет. Все пропутинские силы должны быть полностью лишены информационных ресурсов. Национализация медиа в интересах национальной безопасности - это единственное средство решения проблемы.

В рамках парламентских выборов Зеленскому стоит сосредоточиться на публичной поддержке выдвинутых кандидатов на мажоритарных округах. Именно здесь его потенциал способен дать ему куда больший результат, чем негарантированные пару процентов временной победы над рейтингом Медведчука, достигаемые ценой жизней и военных позиций.

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Владимир Зеленский Виктор Медведчук выборы-2019 Николай Фельдман
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