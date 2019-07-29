Будет ли Запад спасать Порошенко от уголовного преследования?

Андрей Головачев

политический эксперт

29 июля 2019, 06:54

История доказала, что Запад легко отрекается от своих "сукиных сынов", делает вид, что их первый раз видит, если они сильно проворовались.

Порошенко тюрьма
Запад не будет препятствовать осуждению Порошенко, если этого захочет новая власть

Очень многие политологи всерьез утверждают и опасаются, что Запад не позволит осудить Порошенко по той причине, что это ударит по авторитету самого Запада, который всячески поддерживал Порошенко, давал ему кредиты и хвалил его за проводимые реформы и противостояние России.

Господа!

Запад не сможет воспрепятствовать осуждению Порошенко и не рискнет этим заниматься, если нынешняя власть проявит волю в этом направлении. Если Порошенко не будет осужден, то это только по причине нежелания нынешней власти.

А за Запад можно не волноваться. История доказала, что Запад легко отрекается от своих "сукиных сынов", делает вид, что их первый раз видит, если они сильно проворовались и отдает их на растерзание толпе. Авторитет Запада от этого совсем не страдает и поток желающих из колониальных стран послужить ему совсем не иссякает.

Читайте такжеСимвол великой Лжи, или Почему Порошенко должен быть жестко наказанВ крайнем случае Запад принуждают какую-нибудь несчастную подмандатную территорию принять у себя коррупционера и обеспечить его невыдачу, как, например, Украину принудили принять у себя преступного диктатора Саакашвили.

Собственно, складывается впечатление, что Запад уже забыл про Петра Алексеевича и полностью занят обработкой Зеленского.

Сможет ли Порошенко уговорить Запад помочь с поиском такой страны, которая согласиться его принять и не выдать правосудию в Украине, - вопрос открытый. Тут, как говорится, спасение утопающих - дело рук сами утопающих.

Англия, например, согласилась принять Гонтареву и никогда ее не выдаст. Глядишь и Петру Алексеевичу подфартит. Мир ведь не без добрых людей. Точнее не без добрых стран.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
коррупция Петр Порошенко Андрей Головачев Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:54
Будет ли Запад спасать Порошенко от уголовного преследования?
06:32
Экстравагантные поздравления с Днем ангела Юличке – открытки и тексты Фото
05:49
Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"
05:39
Наглое появление пришельцев с Нибиру засекли над пожарами в Сибири - уфологи
05:28
Спортивный диетолог раскрыла, как уменьшить тягу к сладкому Видео
05:02
Свежо предание: ставший нардепом от Слуги народа комик собрался жить на депутатскую зарплату
04:40
Известный российский журналист умер в день своих именин
04:13
"Какая красивая попа!": Тина Кароль покорила фанатов изгибами тела в откровенном наряде
03:48
Яценюк поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси
03:25
Ученые рассказали, стоит ли смотреть порно перед свиданиями
03:04
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL
02:45
Ученые рассказали, как среди мужчин вычислять хороших любовников
02:20
Ученые обьяснили, почему люди напиваются до потери сознания
02:08
Данилюк рассказал о запланированных реформах в Укроборонпроме Видео
01:53
Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной
01:37
Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу
01:21
Ученые выяснили, как с помощью черники снизить давление Видео
01:09
Футболист занялся сексом с подругой и слил запись в Сеть: опубликованы кадры 18+
00:53
"Убийцы российских подлодок": два самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма
00:31
В Мексике напали на известного боксера
00:14
Эксперты рассказали, как и почему парню стоит смотреть порно с девушкой
28 июля, воскресенье
23:56
В Москве Навального увезла скорая из СИЗО: под больницей жестко разогнали митинг Видео
23:50
Днепр-1 подписал известного сенегальца
23:23
Зеленский в Одессе с трибун посмотрел матч Динамо-Шахтер
23:21
Динамо выгрызло у горняков Суперкубок Видео
23:14
Динамо - Шахтер: 2:1 - трансляция матча, все подробности матча
22:58
Под Львовом перезахоронили бойцов дивизии Ваффен СС: в Слуге народа возмутились Видео
22:33
Украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за погоды Видео
22:10
Доктор Комаровский сказал, какой препарат должен быть в каждой аптечке
22:02
В Киеве простились со спортсменом Романом Вирастюком Фото Видео
21:47
Психолог объяснила, как стать самым эффективным человеком Видео
21:14
Эксперт пояснила, как прекратить катастрофический отток заробитчан из Украины
21:00
Епифаний рассказал, сколько приходов "перебежало" в ПЦУ из бывшей УПЦ МП
20:41
Погода в Киеве резко испортится - синоптик Фото Видео
20:38
Дуэт Нетты Барзилай и Maruv зажег публику в Москве Видео
20:11
В Германии жестоко убита молодая украинка-заробитчанка: подробности преступления
19:34
Режиссер Короля льва показал тайную сцену, снятую в Африке
19:10
"Если бы покалечили или убили": Мосийчук сожалеет, что в Москве мало били протетующих Видео
19:02
Российский гонщик сгорел заживо во время соревнований - смертельная авария попала на видео Видео
18:45
"Вся Россия пламенем объята": Сергей Шнуров написал "острый" стих о жуткой стихии
18:35
Ферстаппен выиграл Гран-при Германии
18:15
Эксперт назвал серьезную опасность из-за Крымского моста Видео
18:13
В Москве протестующие скрылись от избиений полиции в церкви: эпичное видео Видео
17:40
Виктор Павлик покрасовался с молоденькой возлюбленной на берегу моря, опубликовано фото Видео
17:29
Глава полиции Днепропетровщины Глуховеря отказался уходить в отставку
17:07
Зеленский обратился с просьбой к предстоятелям украинских церквей
16:42
"Пушка-пышка": рэперша Alyona Alyona заинтриговала детским фото
16:34
Сибирь горит: в России не тушат три миллиона гектаров леса из-за нехватки денег Видео
16:12
Епифаний поставил точку в вопросе "раскола" ПЦУ Фото
16:11
Юлия Ткач: Иногда позволяю себе немного вредной пищи
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять