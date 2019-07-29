Будет ли Запад спасать Порошенко от уголовного преследования?

Запад не будет препятствовать осуждению Порошенко, если этого захочет новая власть

Очень многие политологи всерьез утверждают и опасаются, что Запад не позволит осудить Порошенко по той причине, что это ударит по авторитету самого Запада, который всячески поддерживал Порошенко, давал ему кредиты и хвалил его за проводимые реформы и противостояние России.

Господа!

Запад не сможет воспрепятствовать осуждению Порошенко и не рискнет этим заниматься, если нынешняя власть проявит волю в этом направлении. Если Порошенко не будет осужден, то это только по причине нежелания нынешней власти.

А за Запад можно не волноваться. История доказала, что Запад легко отрекается от своих "сукиных сынов", делает вид, что их первый раз видит, если они сильно проворовались и отдает их на растерзание толпе. Авторитет Запада от этого совсем не страдает и поток желающих из колониальных стран послужить ему совсем не иссякает.

Читайте такжеСимвол великой Лжи, или Почему Порошенко должен быть жестко наказанВ крайнем случае Запад принуждают какую-нибудь несчастную подмандатную территорию принять у себя коррупционера и обеспечить его невыдачу, как, например, Украину принудили принять у себя преступного диктатора Саакашвили.

Собственно, складывается впечатление, что Запад уже забыл про Петра Алексеевича и полностью занят обработкой Зеленского.

Сможет ли Порошенко уговорить Запад помочь с поиском такой страны, которая согласиться его принять и не выдать правосудию в Украине, - вопрос открытый. Тут, как говорится, спасение утопающих - дело рук сами утопающих.

Англия, например, согласилась принять Гонтареву и никогда ее не выдаст. Глядишь и Петру Алексеевичу подфартит. Мир ведь не без добрых людей. Точнее не без добрых стран.