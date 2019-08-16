Почему Грымчак - гнусный мошенник, а не благородный коррупционер

Юрия Грымчака задержали / фото: vkurse.ua

В сети уже обратили внимание, что заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали по подозрению в совершении преступления по ч.4 ст.190 УКУ, то есть "мошенничество".

Но почему мошенничество, а не получение взятки? Почему Грымчак мошенник, а не коррупционер?

Поясняю. Коррупционер - это человек своего слова. Он отвечает за базар. То есть, если он берет деньги, то он гарантирует "решение вопроса".

А Грымчак брал деньги, но не гарантировал решение вопроса. То есть он мошенник, который вводил в заблуждение взяткодателей, вселяя в них уверенность, что он может решить вопрос.

Читайте такжеФокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурораВзяткодатели с грустью вспоминают старые добрые времена при Кучме. Тогда мошенников практически не было. Все чиновники вели себя благородно, чтили Кодекс бюрократа, коррупционеры заботились о собственной репутации: если уж брали деньги, то гарантировали решение вопроса. Да и расценки были божеские.

Затем произошел первый майдан и стали массового появляться мошенники из числа "революционеров", которые стали брать деньги без всякой гарантии решения вопроса. К тому же расценки существенно выросли за счет так называемой премии "за революционный риск ". На одного уважающего себя коррупционера старой закалки приходилось 2-3 чиновника-кидалы из числа молодой проевропейской поросли. Как результат, экономическая активность стала падать вследствие ухудшения инвестиционного климата.

Народ не мог простить Ющенко мошенничества на рынке коррупционных услуг и привел к власти Януковича, который во многом восстановил "Кодекс добропорядочного коррупционера " времен Леонида Даниловича . Жить, как говориться, стало лучше, жить стало веселее.

Но... произошел второй майдан, после которого порядочных коррупционеров уже почти не осталось. Всех люстрировали. Остались одни лишь кидалы и мошенники в вышиванках, вроде, Грымчака, которые деньги возьмут, но ничего не решат и еще и подставят тебя.

О, времена! О, нравы!