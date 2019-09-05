Освобождение Цемаха - "трэшняк", от которого Украине будет больно

Владимир Цемах / twitter.com/MaryanKushnir

Я считаю, что освобождение Владимира Цемаха из-под стражи и намерение властей включить его в процесс обмена заключенными - это стратегическая ошибка.

Безусловно, вернуть украинских политзаключенных необходимо. Это понятно и правильно.

Но сорри, делать это на любых условиях - это трэшняк, который сделает нам больно сразу на нескольких направлениях:

1. Мы войдём в клинч с Нидерландами, для которых Цемах - единственный и важный свидетель по делу о расследовании MH17, сбитым над Донбассом в июле 2014 года. Кто знает, сколько таких живых свидетелей осталось, а Цемах - источник информации, чтобы дело не развалилось. А оно может, учитывая последние изменения в позиции Малайзии, участвующей в расследовании. Даже если его роль не является критической, выглядит так, что мы послали голландцев с их расследованием куда подальше.

2. Мы войдём в конфликт с ЕС, которые просили нас не выдавать Цемаха. Будет выглядеть так, что мы сами подрываем расследование дела, за которое, в том числе, введены санкции против РФ. Это может негативно повлиять на расклады сил в противостоянии с Россией.

Читайте также"Из соображений гуманности": Путин анонсировал масштабный обмен пленными3. У нас будет проблема с точки зрения собственной Конституции, запрещающей выдавать своих граждан другим странам. Как минимум, это станет проблемой, как максимум - неприятным нарушением закона и прецедентом для будущих ситуаций с обменом.

4. Если Цемаха выдать, то другие заключенные уже не будут идти на сотрудничество, а спокойно подождут обмена. Мотивация у них рассматривать другие варианты пропадёт. Первый масштабный обмен может заложить модель для других.

5. Мы понесём имиджевые и репутационные потери в Европе, СМИ которых будут писать о том, что Украина, несмотря на просьбы, выдала России свидетеля по делу массовой гибели европейских граждан. Такая медиа-кампания, да ещё и подстёгиваемая русскими, хреново отразится на сотрудничестве с Западом и восприятии Украины в ЕС (где, я напомню, политическая ситуация складывается не в нашу пользу).