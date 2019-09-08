Капитуляция под лозунгом мира: чем грозит Украине амнистия боевиков

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

8 сентября 2019, 07:17

Амнистия - это большие уступки России и огромные потери Украины в политическом, безопастностном и других смыслах.

Владимир Зеленский
Действия команды Зеленского могут привести к выходу России из конфликта на Донбассе как третьей стороны/ Фото: УНИАН

Амнистия боевиков - это часть большого пакта, куда также входят вопросы освобождения заложников и конституционной реформы. И они взаимосвязаны. Сюда же входит комплекс мер по разведению сил и создания демилитаризованных зон на Донбассе, восстановление моста и обеспечения режима тишины.

Дело в том, что в этом вопросе есть разные подходы – это концепция прощения, концепция амнистии, избирательная амнистия. То есть, существуют разные идеи по внедрению этого механизма.

Я опасаюсь, что лозунги мира в конечном итоге могут обернуться капитуляцией. Это будет равно тому, что бывшие боевики смогут приезжать в Киев и принимать участие в политическом процессе. Подобная амнистия станет большой уступкой России и огромной потерей Украины в политическом смысле, смысле безопасности и других смыслах.

Читайте такжеОбнаглевшая Россия: почему Путин заблокировал "хлебное перемирие" на ДонбассеВ конечном итоге это - риск обострения общественной ситуации в Украине и дестабилизации, потому что значительная часть людей не согласится с миром любой ценой. Банковой стоит сделать выводы из альтернативного Марша независимости 24 августа: эта часть людей достаточно быстро самоорганизуется и способна к активным действиям. И в этом случае гранаты под Верховной Радой в 2015 году покажутся цветочками по сравнению с тем, что может произойти при обострении ситуации.

Сейчас Путин всю ситуацию на Донбассе выводит на стадию внутреннего гражданского конфликта. Нам предлагают мириться с Донецком и Луганском, а Россия выводится за рамки переговорного процесса. Нам навязывается большое перемирие на базе Минска-2, в котором Россия выступает страной-гарантом соблюдения обязательств Донецком и Луганском. И это открывает путь к снятию санкций против России. По крайней мере, по Донбассу. Дальше это может быть и Крым, не говоря уже о возможном выходе России из этой ситуации как третьей стороны. Все это может быть последствиями действий, которые сейчас предпринимает команда Зеленского.

Виталий Кулик, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

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Донбасс Крым Верховная Рада Владимир Зеленский амнистия Владимир Путин Виталий Кулик Минск-2
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