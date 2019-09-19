Украина уже изменилась

Накрнец в Украине меньше громкой шароварщины, а больше тихих дел

Вы заметили, как без истеричных вскрикиваний о нападении на Украину со всех сторон одновременно, без псевдопатриотических речёвок и без бесконечного пения гимна по любому факту кражи Украина принимает законы, размышляет о будущем и готовится к реформам?

Не всё идеально, фискализация для малого бизнеса, конечно. тревожит, но в целом медленно, но вперёд.

И все эти активисты в форме охотников как-то сгинули с улиц и ничего не произошло, хотя они утверждали, что порядок держится только на них, и поэтому они должны маскироваться, чтобы враги их не заметили и носить маски, чтобы люди на улицах не волновались.

Читайте такжеЗеленский за три месяца сделал то, что Порошенко не смог за пять летКак-то притихла публика, поддерживающая всё это воровское, псевдопатриотическое кубло и тихо шипит в Фейбуке из-за угла, типа, посмотрим ещё, но как-то уже вызывает сожаление.

Блоггеры Пономари и прочие монетизаторы любви к Родине больше не говорят о анаконде, которая всех удушит и тотальной поддержке курса реформ и спокойно, за хорошие деньги рекламируют конторы для ставок на спорт у себя в постах.Строитель Гиперлупа угомонился, уже не начинает бурить первый тоннель, которого не было и быть не могло, но были же идиоты, которые в это верили.

Стартап-нацию больше никто не строит, на фоне разбитых в хлам дорог и никто не проводит интернет в каждый сельский дом, по кабелю в 21 веке, чтобы украсть кабель, дом и интернет.

Как-то существует страна без этой нечисти.

Они конечно сопротивляются, дома себе жгут, топорно, по инерции делают громкие заявления о том, что причастны к обмену пленными и о пользе трансгаллактических реформ, которые они провели, потеряв 30% населения страны, но очевидно, время их ушло и смотрятся они жалко и если раньше вызывали ненависть из-за своего бесконечного, тупого воровства и попытками прикрыть это воровство русофобией по каждому вопросу, то теперь вызывают скорее сожаление и размышления, как будут убегать, самолетом или машиной, через молдавскую границу.

Читайте такжеУкраине необходимо по капле выдавливать из себя ПорошенкоНе знаю как всё дальше двигаться будет, но то, что вся эта ОПГ ходит на допросы и готовится к посадке, вызывает осторожный оптимизм. А то, что Украина может существовать без патриотов, любящих её за деньги, вятровичей и прочих, которые ее чуть до смерти не залюбили и то, как они очевидно врали, пытаясь переписать историю, разделить людей по языку, по религии уже точно всем очевидно.

Дальше посмотрим, полгода остановить падение, а потом нужны реформы, за ними инвестиции, не наоборот. Нужен конструктив со всеми соседями. Нужны рынки, продажи, валюта в страну.

Делом нужно заниматься, любить страну делами, не словами! Меньше громкой шароварщины, больше тихих дел.

Первый этап пройден. Второй - жизненно необходим - и стране, и людям. Пусть всё получится!