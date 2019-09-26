Украинский капкан для Трампа

Юридических оснований для импичмента Трампа достаточно/ Лига

В Украине внешняя политика США была полностью провалена. И понятно, что Трамп использовал Украину в своих корыстных целях. Мы видим его манипуляции – сначала он отозвал финансирование военной помощи Украине под предлогом существующей у нас коррупции, а потом он резко изменил свое решение после общения с Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о том, что он в своих предвыборных целях умышленно манипулировал Украиной.

У Украины, как при предыдущем, так и при нынешнем президенте, не сформировано своей внешней политики, основанной на нормах международного права и защите национальных интересов. А так как этого нет, то Трамп почувствовал пробел и решил таким образом сыграть на слабостях Украины.

Читайте такжеСветит ли Трампу импичментТрамп, сам того не ожидая, попал в украинский капкан и эту манипуляцию ему припомнят. И если бы я был конгрессменом США или американским политическим деятелем и принимал бы участие в процедуре импичмента, то, помимо этой манипуляции, припомнил бы Трампу и несоблюдение им принципов доктрины Трумана по борьбе с авторитарными и коммунистическими режимами, которой США должны руководствоваться по отношению к Украине.

Кроме того, Украина, как страна-подписант Будапештского меморандума, может рассчитывать на заключение дополнительного договора и получение статуса о присвоении Украине статуса особого военного союзника США вне НАТО, который позволяет Украине получать помощь не на миллионы, а на миллиарды долларов и наладить полноценное военное сотрудничество.

И если бы Украина реализовывала свою политику и требовала от США исполнения обязательств по Будапештскому меморандуму, то таких манипуляций нами со стороны Трампа быть не могло.

Читайте такжеОтношения с Трампом превратились в головоломку для ЗеленскогоТребование Трампа выдать компромат на сына Джо Байдена, не имеет под собой никаких оснований, так как он работал здесь на законно. И хоть он и получал крупную сумму в долларах, в этом нет нарушения ни украинского, ни американского законодательства, так как люди, которые работают в подобных крупных холдингах, имеют право на получение такой зарплаты. Потому в нынешней ситуации, которая сложилась в США, Владимир Зеленский, думаю, поступит максимально корректно.

Соответственно, существует большая вероятность импичмента. По крайней мере, юридических оснований для импичмента Дональда Трампа вполне достаточно. Процедура импичмента уже начата и последнее слово теперь за Палатой представителей Конгресса США. И, судя по всему, они его скажут, так как шансы Трампа переизбраться на второй срок практически равны нулю. А в этом случае при избрании Байдена, есть шанс на то, чтобы наладить отношения с США и совместно разработать эффективную дорожную карту по деоккупации территорий Украины.

Юрий Шулипа, директор международной ассоциации "Институт Национальной Политики", специально для Главреда