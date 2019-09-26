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Украинский капкан для Трампа

Юрий Шулипа

Директор Института Исследования Российской Агрессии

26 сентября 2019, 08:35

Требование Трампа выдать компромат на сына Джо Байдена не имеет под собой никаких оснований, так как он работал здесь законно. Потому существует большая вероятность импичмента.

Дональд Трамп
Юридических оснований для импичмента Трампа достаточно/ Лига

В Украине внешняя политика США была полностью провалена. И понятно, что Трамп использовал Украину в своих корыстных целях. Мы видим его манипуляции – сначала он отозвал финансирование военной помощи Украине под предлогом существующей у нас коррупции, а потом он резко изменил свое решение после общения с Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о том, что он в своих предвыборных целях умышленно манипулировал Украиной.

У Украины, как при предыдущем, так и при нынешнем президенте, не сформировано своей внешней политики, основанной на нормах международного права и защите национальных интересов. А так как этого нет, то Трамп почувствовал пробел и решил таким образом сыграть на слабостях Украины.

Читайте такжеСветит ли Трампу импичментТрамп, сам того не ожидая, попал в украинский капкан и эту манипуляцию ему припомнят. И если бы я был конгрессменом США или американским политическим деятелем и принимал бы участие в процедуре импичмента, то, помимо этой манипуляции, припомнил бы Трампу и несоблюдение им принципов доктрины Трумана по борьбе с авторитарными и коммунистическими режимами, которой США должны руководствоваться по отношению к Украине.

Кроме того, Украина, как страна-подписант Будапештского меморандума, может рассчитывать на заключение дополнительного договора и получение статуса о присвоении Украине статуса особого военного союзника США вне НАТО, который позволяет Украине получать помощь не на миллионы, а на миллиарды долларов и наладить полноценное военное сотрудничество.

И если бы Украина реализовывала свою политику и требовала от США исполнения обязательств по Будапештскому меморандуму, то таких манипуляций нами со стороны Трампа быть не могло.

Читайте такжеОтношения с Трампом превратились в головоломку для ЗеленскогоТребование Трампа выдать компромат на сына Джо Байдена, не имеет под собой никаких оснований, так как он работал здесь на законно. И хоть он и получал крупную сумму в долларах, в этом нет нарушения ни украинского, ни американского законодательства, так как люди, которые работают в подобных крупных холдингах, имеют право на получение такой зарплаты. Потому в нынешней ситуации, которая сложилась в США, Владимир Зеленский, думаю, поступит максимально корректно.

Соответственно, существует большая вероятность импичмента. По крайней мере, юридических оснований для импичмента Дональда Трампа вполне достаточно. Процедура импичмента уже начата и последнее слово теперь за Палатой представителей Конгресса США. И, судя по всему, они его скажут, так как шансы Трампа переизбраться на второй срок практически равны нулю. А в этом случае при избрании Байдена, есть шанс на то, чтобы наладить отношения с США и совместно разработать эффективную дорожную карту по деоккупации территорий Украины.

Юрий Шулипа, директор международной ассоциации "Институт Национальной Политики", специально для Главреда

США Владимир Зеленский импичмент Дональд Трамп Украина Юрий Шулипа
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