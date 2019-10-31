Как Коболев и Витренко будут выкручиваться после решения Дании по СП-2

"Северный поток-2" / Фото: REUTERS

Выдача Данией разрешения на прокладку Северного потока-2 в Украине почему-то стала сенсацией. Но чего все ожидали: что Дания не выдаст разрешения на Северный поток-2?

На самом деле, для Украины ничего принципиально не поменялось: караван как шел в обход Украины, так и шел бы дальше, хоть через датские воды, хоть через нейтральные.

Ударными темпами идет и строительство Турецкого потока – как первой нитки, которая уже построена, так и второй, под которую строится инфраструктура в Юго-восточной Европе.

И все эти факторы делают позицию Киева в переговорном процессе значительно более слабыми - поскольку у украинской газотранспортной системы появляется мощный конкурент.

Читайте также"Северный поток-2" как прямой путь для Европы в крепкие объятия РоссииСледовательно, мы теряем статус монопольного транзитера российского газа, становясь всего лишь одним из возможных направлений. Нужно четко понимать, что транзит - это услуга по доставке, а не по поставке, так как у нас это часто путают. И вот теперь у Коболева и Витренко есть шанс показать себя мощными переговорщиками и эффективными менеджерами, как они себя позиционируют последние четыре года и найти компромиссное решение по договоренностях в переговорах, которые ведутся в Брюсселе.

Как они это будут делать - это вопрос к Нафтогазу. Я бы тоже хотел узнать, что мы готовы предложить для того, чтобы стать полноценным игроком на европейском догазовом рынке и на рынке услуг по транзиту, поскольку теперь Европа имеет возможность выбрать наиболее экономически целесообразный и подходящий ему маршрут транспортировки.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда