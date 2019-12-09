Захват территорий - единственный способ выжить для Путина и его банды

В Минске прошли протесты против единого государства РФ и РБ

В Белоруссии прошел протест против интеграции с Россией. Протест был немногочисленным и несогласованным, однако прошел мирно и не был разогнан милицией.

Белоруссия с опаской относится к идеям интеграции с Россией просто потому, что неясной остается цель этого мероприятия. Чего такого нет сейчас, что обязательно появится после интеграции? Не добавляют определенности и полусекретные переговоры, где обе стороны скорее, пытаются что-то скрыть, чем озвучить.

Кремль осознает на уровне рефлексов, что "что-то идет не так", и захват Крыма не только не принес ожидаемого облегчения сложившегося положения, а наоборот - лишь усугубляет его. И в рамках все той же логики находится аналогичное решение - аннексия Белоруссии. Попытки чего мы наблюдаем прямо сейчас. Проще говоря - Крым был захвачен для того, чтобы поправить дела материковой России, теперь нужны новые захваты, чтобы компенсировать потери, вызванные аннексией Крыма.

Для Кремля внезапный интерес к реанимации проекта Союзного государства очевидно связан с поиском сценария узурпации власти Путиным и после 24 года. СОзданный им режим персоналистской диктатуры не предполагает ухода вождя на покой - его окружение, сказочно обогатившееся во время правления патрона, вполне обоснованно опасается конфискаций со стороны новой власти, которой нужно будет кормить свое окружение.

Читайте такжеПосле поглощения Беларуси Путин примется за УкраинуАншлюс Белоруссии (если он состоится) лишь приблизит крах путинского режима просто потому, что решение находится совершенно не здесь. Решение - в создании модели развития, которая вернет обратно индустриальную фазу, причем параллельно ей должна строиться замещающая ее постиндустриальная, которая устранит противоречие, о котором было сказано выше - гиперконцентрацию коммуникаций и катастрофическое агломерирование территорий, приводящее к образованию гигантских опустыненных территорий вокруг мегаполисов и между ними. Постиндустриальная фаза - это фаза развития технологий, обеспечивающих автономное существование любого разумного числа людей на любой точке территории. Постиндустриальная фаза - это космический интернет Илона Макска, это энергонезависимость любого поселения за счет компактных автономных источников энергии, это появление сети локальных и региональных перевозок, интегрированных с сетями высокоскоростных железнодорожных и автомобильных магистралей и так далее. По этому пути, кстати, активно идет Китай. Это все уже происходит у нас на глазах, поэтому сталинские пятилетки, о которых грезят сторонники разнообразных реинкарнаций типа СССР-2.0, здесь уже не могут быть решением стоящих проблем развития.

Читайте такжеПутин - раковая опухоль России: журналистА потому у Путина практически нет вариантов - он должен любой ценой удерживать власть, занимая должность, на которой он будет продолжать контролировать рассыпающуюся вертикаль управления. Как именно будет называться эта должность - никакого значения не имеет, важно, чтобы за ней были реальные полномочия.

Поэтому на Белоруссию и идет жесткий накат, целью которого является фактически аншлюс. Против чего и выступает белорусская оппозиция. И чем очевидно пытается воспользоваться Лукашенко, который в создаваемой Кремлем конструкции будет явно лишним - у диктатуры не может быть двух фюреров.

Пока же попытка захвата Белоруссии продолжается. Путинский режим иначе не смыслит свое существование, да у него и вариантов, в общем-то, нет. Уходить он точно не собирается, а потому будет отыгрывать весь сценарий своего краха до конца.