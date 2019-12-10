Спасибо Петру Алексеевичу за "зраду" и капитуляцию

По словам Золотарева, Зеленский успешно выступил как президент на сложных переговорах в Париже / Reuters

На встречу лидеров "нормандской четверки" изначально не возлагалось больших надежд, в том числе не было оснований ожидать какой-то "зрады" или капитуляции. Хотя именно этого ждали сторонники Петра Порошенко в надежде зажечь очередной "фестиваль под открытым небом" в Украине.

Однако никакой сдачи национальных интересов Владимиром Зеленским в Париже не произошло. Более того, ему удалось достичь прогресса по некоторым вопросам.

Во-первых, на встрече в "нормандском формате" Зеленской сумел достичь прогресса в решении вопроса о транзите российского газа через территорию Украины. Теперь появился лучик света в конце тоннеля – надежда на сохранение прямых поставок газа и транзита. Дальше все будет зависеть от последующих переговоров.

Читайте такжеПутин крепко держит Украину за хвостВо-вторых, был достигнут ожидаемый прогресс в вопросе обмена пленными – было решено до конца года обменяться по принципу "всех на всех".

В-третьих, договорились о дальнейшем разведении сил и средств к концу марта 2020 года. В этом вопросе украинская сторона осталась на тех позициях, о которых заявлял Зеленский: мы проведем разведение войск там, где это выгодно Украине, на трех участках. Так что здесь никаких сенсаций.

Важно отметить, что договоренность об обмене пленными по формуле "всех на всех" является маркером того, что диалог наладился, что диалог существует. Вот только идет он по-прежнему в формате "что наше, то наше, а о вашем – поговорим". А это неумолимо подталкивает нас к логике "замораживания" конфликта на Донбассе. Даже если бы Зеленский четко заявил, что так, как было раньше, уже не будет, то есть не будет ситуации "ни войны, ни мира", то все равно есть объективные обстоятельства. В частности, пока не ясно, как будет имплементироваться формула Штайнмайера в украинское законодательство. Это - открытый вопрос. Включится ли турборежим в отношении этих пунктов? Ведь эти пункты сами по себе способны стать детонатором в украинском обществе.

Однако в целом Зеленского можно поздравить: он успешно выступил как президент на сложных переговорах в Париже.

Кроме того, важным было заявление Меркель о том, что Минские договоренности не являются "окаменелым документом", и она приветствует предложение Зеленского об изменении "Минска". Главный камень преткновения – это возвращение Украине контроля над границей, а точнее очередность: что сначала – выборы в ОРДЛО или контроль над границей. В Минских соглашениях прописано, что сначала должны быть проведены выборы в ОРДЛО под контролем ОБСЕ, и только потом будет передан контроль над границей Украине. Зеленский же прямо заявляет, что ряд пунктов Минских соглашений нас не устраивает. Потому Минские соглашения действительно могут пересматриваться.

Читайте такжеПочему Порошенко сдулся как политикВообще, учитывая агрессивный настрой команды Порошенко, команда президента Зеленского недостаточно активно и жестко напоминает экс-президенту о том, что именно Петр Алексеевич и загнал Украину в рамки Минских соглашений. Ведь мы сейчас находимся в узких рамках Минских соглашений, которые были оставлены предыдущей властью без какой-либо альтернативы. Так что вся эта история с "Минском" целиком и полностью является заслугой Петра Алексеевича. Именно он дал "зеленый свет" Минским соглашениям тогда, когда можно было, несмотря на тяжелейшие военные поражения Украины в 2014-2015 годах, выторговать более выгодные условия для Украины. А так, "Минск", по сути, ведет к федерализации Украины. И за такое наполнение Минских соглашений мы должны быть благодарны Порошенко.

Так что слова о "зраде" и "капитуляции" должны быть адресованы, прежде всего, экс-президенту. И этот вопрос, на мой взгляд, должны задать ему представители правоохранительных органов.

Хотя встреча лидеров "нормандской четверки" не закончилась ни "зрадой", ни сдачей национальных интересов, протесты в том или ином виде в Украине могут продолжаться – Порошенко всегда найдет, к чему прицепиться. Еще до встречи в Париже я говорил: что бы Зеленский ни привез из столицы Франции, Порошенко и его поклонники все объявят "зрадой". Так, например, мы можем готовиться к массе домыслов из-за того, что Путин с Зеленским говорили тет-а-тет – мол, о чем-то же они там тайно договорились, наверняка, там есть "зрада".

Читайте такжеТеперь Путин будет мстить УкраинеОднако нужно понимать, что любой майдан в Украине, не акцептированный Посольством США и олигархическим кооперативом, по определению является контрафактом. А, соответственно, шансов на успех у него очень мало.

Тем более, в Париж летал также и Арсен Борисович (Аваков, – Ред.), чьи позиции во власти по-прежнему сильны, несмотря на разговоры недоброжелателей о том, что к декабрю он "спечется". Более того, он даже несколько укрепил свои позиции. Ведь Зеленский весьма слабо контролирует силовую вертикаль, потому такой союзник, как Аваков, ему необходим.

Однако особой поддержки нет и у Порошенко – слишком велика токсичность этой фигуры. Присутствие Порошенко на акциях протеста обнуляет шансы любого митинга на успех – массовой поддержки такой митинг точно не получит. Да, могут быть какие-то радикальные выступления, но массовой поддержки такие протесты не получат – все еще слишком хорошо помнят о том, кто такой Порошенко.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда