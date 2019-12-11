Почему Порошенко сдулся как политик

От встречи в Париже никто из лидеров не ожидал ничего сверхъественного / Reuters

На встрече нормандской четверки в Париже был достигнут максимально возможный результат. Конечно, можно было достичь и чего-то большего, учитывая как внутреннюю ситуацию в Украине, так и внешнеполитическую.

Но все прекрасно понимали, что на этой встрече не случится чего-то необычного – все были реалистами. Просто в Украине нагнетали "зраду" и привлекали к ней внимание.

Возможно, что Украина, хоть особо и не выиграла от этой встречи, но внутри страны Зеленский победу от нее получил. Так как по отношению к действующему президенту в стране образовалась серьезная оппозиция и ее необходимо было осадить.

И теперь, можно сказать, что затея удалась, так как после событий в Париже Порошенко деактуализируется как политик, так как он сам загнал себя в тот капкан, который хотел поставить Зеленскому. Поэтому последующие раунды нормандских встреч могут быть более результативными, так как Зеленский фактически одержал победу на внутреннем фронте, поскольку Порошенко и кому-либо из радикалов будет гораздо сложнее вывести на улицу хотя бы половину из тех, кого они вывели на улицы в этот раз.

Читайте также"Фестиваль под открытым небом" отменяется: что привез Зеленский с нормандской встречиДля России главный вопрос, который она рассматривала, был вопрос газа, который вовсе выходил за рамки договоренностей по деятельности самопровозглашенных республик. То есть, для них на сегодняшний день это более актуально, чем любые другие договоренности.

Несмотря на то, что было подписано соглашение, реально все его условия еще должны быть согласованы в Минске. И понятно, что это на данный момент все результаты встречи - скорее декларация намерений. На практике те самые самопровозглашенные республики никуда не делись, и они в Минске могут не признать эти результаты, мол, мы же не были в Париже и не брали на себя никаких обязательств. Кроме того, с обеих сторон есть группы людей, которые никого не слушают и считают, что они лучше знают, что надо делать и уже неоднократно провоцировали срыв достигнутых договоренностей.

Пока что Путин продемонстрировал, что он никуда не торопится и что в его планах – придерживаться Минских соглашений и добиваться их выполнения по пунктам и в том порядке, в котором они прописаны. И спешить должны Франция, Германия и Украина, которые более заинтересованы в их выполнении, чем Путин. Так как он до сих пор находится в выигрышной ситуации от бардака, который начался еще в 2014 году.

Кость Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда