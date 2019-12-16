США могут помочь Японии отобрать Курилы у РФ

Япония твердо намерена вернуть себе Курильские острова

Японская компартия потребовала от своих властей ужесточить позицию по Курилам и выдвинуть ребования о возвращении всей Курильской гряды до самой Камчатки. Интернационализм интернационализмом, но наше отдайте. Впрочем, империалистический периферийный полуфашизм Путина никаким коммунистам не товарищ, разве что холуйским зюгановским, так что японские комми здесь сильно от классовой повестки не отступают.

Рухнувший после крушения СССР мировой баланс вошел в противоречие со скрепляющей его международно-правовой системой. Соответственно, во всем мире идут процессы, прямо ведущие к пересмотру прежней системы отношений и договоров. Территориальные споры здесь выступают не в самодостаточном качестве, а именно как предлог для отмены сложившейся в годы биполярного мира правовой системы отношений.

Для Японии важны не столько острова, сколько фактическая отмена ее статуса проигравшей войну державы. Парадокс, но для США, Читайте такжеИз-за "продажи" Курил России грозят два ударакоторые вроде бы победили Японию и заинтересованы в существующем статус-кво, желание Японии пересмотреть итоги Второй мировой не выглядят совсем уж неприемлемыми. Правда, нужно оговориться - США бывают разные. Америка при Обаме - это совсем другая Америка, чем при Трампе. Эти две Америки олицетворяют принципиально разные проекты развития, в которых роль Китая выглядит совершенно по-разному.

Трамп - типичный империалист, а потому для него естественное положение вещей - раздел мира на зоны доминирования. Китай в его картине мира имеет права на определенную свободу рук в оговоренных регионах, но Америка при этом должна обладать инструментами ограничения потенциальной экспансии Китая. Ранее в качестве такого инструмента рассматривалась Россия, но эта идея выглядит для американцев все менее реалистичной. И дело не в том, что путинский режим вдруг стал самостоятельным и суверенным, а потому воспылал патриотическими чувствами. Увы, все прозаичнее - путинская Россия с экономикой, меньше, чем одна провинция Китая, деиндустриализированная, вымирающая, не может быть противником Китая даже гипотетически. А потому нужны новые инструменты сдерживания.

Япония - вполне даже ничего инструмент. Не сказать, что очень уж хороший, но при умелом обращении и определенной подготовке - почему бы и нет. Но для этого Япония должна сбросить с себя статус побежденной, а значит - получить право на снятие всех ограничений военно-политического характера. В том числе и конституционного запрета на армию. Технически армия у Японии есть, но это все-таки не то.

Читайте такжеАбэ назвал Курильские острова исконными территориями ЯпонииАмерике нужен инструмент, способный резко усилить военно-морскую компоненту противостояния с Китаем. На Тихом океане пока флот США доминирует, в Индийском океане сильнейший флот - индийский, а Индия к числу союзников Китая точно не относится, но Китай строит свой флот темпами, которые превосходят и американские, и индийские. Что вполне логично - после фактического захвата Африки Китай должен обезопасить торговые пути и пути доставки сырья из новой колонии. Поэтому угроза Китаю на коммуникациях для США становится ключевой задачей противостояния с ним. И японский флот здесь лишним не будет.

Кроме того, нужно понимать еще одну неочевидную ценность Курил. Торговые морские пути из ЮВА в Америку пролегают как раз вдоль Курильской гряды и Камчатки. Глядя на карту, это выглядит абсурдом, но карта - искаженная проекция, а вот на глобусе видно, что кратчайший путь как раз логично проводить именно по этому маршруту. Контроль над Курилами даёт Японии возможность угрожать Китаю на восточном направлении, а заодно фактически контролировать и Северный морской путь на его выходе и входе в Берингов пролив. Иметь такого ценного союзника, который возьмет на себя целый сектор противостояния с Китаем - чем плохо для США?

Поэтому за игрой Японии и Кремля очень внимательно следят и в Пекине, и в Вашингтоне. Пекин однозначно воспринимает гипотетическую передачу Курил в любой конфигурации предельно категорически. Возможно, что только позиция Китая все еще не позволяет компрадорам и ворам в Кремле сбросить с себя эти ничего не значащие для них камешки в океане. Особенно, если японцы щедро обещают заплатить - проекты транспортного коридора "материк-Сахалин-Хоккайдо" плюс газопровод Сахалин-Хоккайдо, а сверху еще и энергетическое кольцо - очень соблазнительный куш для путинских друзей, желающих заработать еще один-два триллиона. Что им какие-то Курилы? Это где вообще?

Читайте такжеПочему Путину так важно отдать Курилы ЯпонииЯпония откровенно жаждет реванша, и если она не сумеет добиться его дипломатическими средствами, она всегда может попытаться сделать это менее мирными. На ком именно она попробует отыграть свою партию - совершенно неважно, ей важен факт победы и слома прежней системы. Победа может быть дипломатическая, а может - и военная. Это все равно будет победа. При этом нужно понимать, что самый слабый потенциальный противник Японии в этом регионе - это как раз Россия. Наша патриотическая общественность продолжает рефлексировать на ядерный щит и ядерную дубину, но говоря откровенно, глядя на катастрофическую разруху в стране, возникает резонный вопрос в их физическом существовании, да и дадут ли Путину ими махать - вопрос тоже интересный. А кроме этого аргумента что еще есть у России на этом потенциальном театре военных действий? Разве что дворовые понты нашего Всего, его сальные шуточки и распальцовка. Но этого явно недостаточно.