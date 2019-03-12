В Кремле передумали возвращать Японии Курильские острова – СМИ

Курильские острова / Вокруг света

В Кремле отказались от планов передать Японии Курильские острова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и собеседника из МИД РФ.

Российские власти посчитали, что выдвигаемые Москвой условия неприемлемы для Токио и что японская сторона на них не пойдет, объясняют источники издания.

По их словам, Кремль не хочет прямо отказывать в передаче островов "из соображений дипломатии".

Отметим, что в переговорах с японцами Россия ставила два условия передачи островов. Первое — заключение мирного договора на основе декларации 1956 года, согласно которому Япония должна была признать результаты Второй мировой войны. Второе — отказаться от размещения на островах американских военных баз.

Ранее в ходе прений в нижней палате парламента премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал южные Курильские острова японской территорией.