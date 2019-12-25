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Путин действует в Украине как заурядный террорист

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 декабря 2019, 08:29

Кремль использует обмен украинскими заложниками в качестве оружия.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Владимир Путин не раз доказывал, что способен превратить в самое настоящее оружие любые вопросы российско-украинских отношений, ему для этого и войны не нужно. Газ? Возможность коррумпирования украинской политической и предпринимательской элиты, орудие шантажа. База Черноморского флота в украинском Севастополе? Оккупационный контингент! Русский язык? Возможность засылать диверсантов на территорию нашей страны и "защищать русскоязычное население".

Теперь вот таким очередным инструментом давления на Украину становится обмен заложниками. Путин действует как заурядный террорист, который нащупал слабое место в обороне соперника и теперь бьет по этому месту с любой позиции. Он понял, что Владимир Зеленский воспринимает политику "по-человечески", что для нового украинского президента освобождение сограждан из тюрем - это главная задача, ради которой он готов поступиться любыми интересами, в том числе и интересами выживания государства. И Путин настойчиво работает над тем, чтобы каждое такое освобождение приближало крах ненавистной ему Украины.

Стремление Зеленского - да и не только Зеленского, наше общее стремление - освободить из тюрем украинских моряков, Олега Сенцова и других наших соотечественников позволило Кремлю отвести от себя дамоклов меч обвинений на процессе в Гааге, добиться освобождения важного свидетеля, задержание которого стало одной из самых важных и тяжелых операций в истории украинских Читайте такжеПутина тянет на место преступленияспецслужб. Теперь вот Кремль потребовал освободить "беркутовцев", участников убийств на Майдане. Тоже понятно, зачем это делается. Зеленскому просто необходимо еще до праздников продемонстрировать, что встреча в Париже была проведена не напрасно. А Путину - окончательно и навсегда заблокировать расследование убийств на Майдане, которое может рано или поздно доказать наличие российского следа. И добиться углубления пропасти между новой властью и патриотической общественностью страны. Проще говоря - создать условия для  дестабилизации.

Это очень простая тактика, но она работает. Работает потому, что это тактика главы бывшей империи со страной, которая буквально только что превратилась в государство, элита и жители которой просто еще не имеют государственнического инстинкта. Я очень хорошо понимаю, чего Путин хочет добиться. Он готов отдавать нам наших сограждан, готов поставлять дешевый газ, готов говорить о том, что мы - "братья", один народ. Готов потому, что рассчитывает: уже скоро он будет сам решать, кого в нашей стране казнить, а кого миловать, сам будет главой государства, в котором Украина вновь станет окраиной.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

Виталий Портников Владимир Путин Другая Россия Украина
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