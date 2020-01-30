  1. Главная
  3. Мнения

Чем опасна новая тактика Путина по Украине

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 января 2020, 06:47

Смена куратора украинской дестабилизации Владислава Суркова на Дмитрия Козака означает новый подход, в котором оружие перестанет быть главным фактором.

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак / Скриншот

Роль господина Суркова исключительна в новейшей украинской истории. Потому что с 2014 года он человек, который активно участвовал практически во всех дестабилизирующих процессах в Украине.

После того, как задача в Крыму была выполнена, Сурков, вне всякого сомнения, был именно той фигурой, которая занялась так называемым "государственным строительством" на территории Донбасса.

Российский курс по отношению к Украине – это ликвидация украинской государственности, это превращение Украины в государство-сателлит Российской Федерации либо государство, которое будет частью этого нового государственного образования, которое готовится как часть транзита власти в России. То есть государство, в которое войдут и Россия, и Украина, и Белоруссия. Понятно, что Украина и Белоруссия здесь будут играть роль подчиненных партнеров для той России, которую будет неизвестно сколько времени возглавлять Владимир Путин, не знаю, в каком качестве.

Читайте такжеОтставка Суркова: как изменится политика Кремля по отношению к УкраинеНо возможна смена курса,– переход от дестабилизации Украины с помощью так называемых народных республик к куда более изощренному формату дестабилизации. Господин Козак более талантлив, активен и успешен, чем господин Сурков. Вспомним хотя бы деятельность господина Козака в Молдавии, о том, что произошло в последнее время, об этой знаменитой комбинации перехода власти в Молдове от олигарха Плахотнюка к пророссийскому президенту Додону с участием проевропейских, прозападных сил, которые участвовали в свержении Плахотнюка и создании коалиции с пророссийскими силами, а затем были выброшены из власти, и при участии Соединенных Штатов и Европейского союза, которые по сути были участниками создания коалиции проевропейских и пророссийских сил первого этапа для окончательного возвращения Молдовы в российскую сферу влияния.

Я вполне допускаю, что назначение Дмитрия Козака в качестве основной фигуры на украинском направлении и будет подразумевать проведение этого варианта уже по отношению к Украине. Напомню, что, в отличие от Молдовы, в Украине Козаку и компании противостоят дилетанты, которые в принципе не способны не то, чтобы распознать такой план, да вообще в принципе понять, что такого рода политические приемы могут быть использованы.

Понятно, что с такими людьми такие опытные переговорщики, политики, провокаторы, как Козак, как Путин, могут делать все, что угодно. В этом-то и состоит опасность для украинской государственности, представители которой избраны народом, не ощущающим той опасности, тех вызовов, которые стоят перед ее будущим. В этом смысле Козак опаснее Суркова.

Молдавский сценарий в украинском варианте – это политическая дестабилизация Украины, превращение ее в сателлит России. С сателлитами не воюют, их просто, условно говоря, прикарманивают.

новости России Виталий Портников Дмитрий Козак Владимир Путин Владислав Сурков новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:25
Встреча Помпео и Зеленского: стало известно, о чем будут говорить
06:59
Вирус в Китае 2020: число жертв выросло до 170
06:57
Путин переключился с завоевания Украины на новую сверхзадачу мнение
06:47
Чем опасна новая тактика Путина по Украине мнение
06:34
День святого Валентина 2020 – когда и как отмечаем, что дарить Фото Видео
06:10
Назван возраст, когда сбываются мечты
05:54
"Мечты сбудутся": астролог назвал "прунов" февраля 2020
05:38
Маникюр 2020 весна: весенний маникюр френч и нежные пудровые ногти фото Фото
05:15
Шарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020 Видео
04:43
Срыв переговоров: политолог рассказал, как Лукашенко "бортанул" Путина
04:09
Женские стрижки на средние волосы 2020 – самые жаркие тренды года фото Фото
03:40
Фейерверк чувств: топ-3 позы для секса, которые точно приведут к оргазму
03:27
"Жара, секси трусы": Настя Каменских взбудоражила интимным фото
03:02
Историк рассказал о величайшей трагедии России
02:19
Открытые ворота: эксперт рассказала, стоит ли заниматься сексом после первого свидания
01:55
"Ню с раздвинутой попой": Светлана Бондарчук без белья завела откровенным фото
01:37
Эксперты развенчали мифы о самых популярных правилах ЗОЖ
00:55
"Отрекся от деда": в РФ брызжут ядом из-за попытки Зеленского "очернить общую историю"
00:19
30 января – какой сегодня праздник: что делать в Антонов день Видео
00:02
Эффектный гол в видеообзоре матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Видео
00:00
Минимизировать ущерб: Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса
29 января, среда
23:47
Минкульт щедро отсыпал денег "правым" на молодежные движения - СМИ
23:26
План Путина: в РФ избавят от экзамена по русскому для жаждущих паспортов украинцев
23:20
В ПАСЕ придумали новое наказание для стран-нарушителей - что изменится
22:46
В Слуге народа рассказали, кого и как слушает фракция в Раде Видео
22:45
Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020 Видео
22:42
С вещами на выход: политолог спрогнозировал, кого "попрут" из Кабмина
22:25
Давил и вмешивался: Шокин "накапал" в ГБР на бывшего вице-президента США Байдена
22:12
"Малая Россия": итальянский ведущий ответил на претензии Украины Видео
21:54
Гончарук рассказал, что будет с руководством Укрзализныци после увольнения Кравцова
21:33
У Кучмы рассказали, как удалось договориться с боевиками "Л/ДНР" по пропавшим без вести
21:33
"Нужно бороться одновременно": Вакарчук назвал врагов Украины
21:15
"Это мой брат": Усман не хочет драться с Нурмагомедовым
21:14
Новые антироссийские санкции: США прижали миньонов России в Крыму
21:04
"Их будет не хватать": Европарламент принял важное решение о Brexit
20:48
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: достойная "жертва", дыры в кошельке и смерть отношений
20:47
Звезды Баварии подрались на тренировке
20:36
Оскар 2020 - кто будет вручать премию на 92 церемонии
20:31
Выборы в Раду: социологи выяснили, какие партии пользуются поддержкой украинцев
20:25
VAR в УПЛ: стал известен первый матч, в котором задействуют систему
20:17
Психология киллера: Уайлдер рассказал о настрое на бой с Фьюри
20:04
Жуткий коронавирус из Китая обнаружен еще в одной стране Видео
19:50
Масвидаль хочет сразится с Усманом, а затем - с Макгрегором
19:35
Экс-глава Укрзализныци получит нехилую компенсацию за увольнение - названа сумма
19:30
В росСМИ рассказали о новой согласованной точке разведения сил на Донбассе
19:30
Маникюр 2020 минимализм: модные точки на ногтях, полоски и квадраты фото Фото
19:15
Джошуа хочет сразится с Усиком в 2020 году
19:10
Визит Помпео в Киев: эксперт объяснила, при чем здесь Трамп
19:07
Манчестер Юнайтед согласовал звездный трансфер
18:57
Украинский футболист перешел в другой европейский клуб
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять