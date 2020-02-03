Готовься, Украина, впереди технический дефолт

Алексей Гончарук / УНИАН

Вряд ли можно найти более красноречивое подтверждение "эффективности" руководства Леши Гончарука: за январь 2020 года доходы госбюджета составили всего лишь 42,6 млрд. грн. – это на 24,5% (!) меньше плана или на 13,8 млрд. грн. недовыполнение росписи.

Что ж, также надо признать и тот факт, что по уровню профнепригодности министр экономики активно соревнуется с министром финансов. Ребята жгут: снова степень выставляемого напоказ идиотизма и компетенций пробивает очередное дно.

Друзья, ну, а если всем уже похер, что делают власти, значит, наш народ на всё крепко забил и мысленно давно не здесь – не в родной Украине.

Читайте такжеУкраинцы обречены на мизерные пенсии: озвучен пугающий прогнозНаших граждан и особенно власть нисколько не беспокоит тот факт, что мир находится на пороге глобального финансового кризиса, о чем в Давосе предупреждала Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В Кабмине Леши Гончарука никто всерьез не думает о перезапуске украинской экономики, не обращая внимания на настоящий шторм на мировых рынках на этой неделе (особенно азиатские индексы показали самое глубокое падение за 2-а последних года) из-за надвигающейся эпидемии коронавируса. Такое ощущение - богатая и процветающая Украина в составе Нафтогаза!