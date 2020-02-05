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Избирателю Зеленского пора признать, что он - лох

Андрей Головачев

политический эксперт

5 февраля 2020, 06:56

Украинцы массово ушли в отрицание и когнитивный диссонанс.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Тот факт, что 49% украинцев по-прежнему доверяет совершенно беспомощному и бессмысленному Зеленскому я могу объяснить только когнитивным диссонансом, которые испытывают эти несчастные.

Эти 49%, конечно, прекрасно видят, что Зеленский совершенно не оправдывает их надежд, что он просто продолжает играть роль Президента, как в своем сериале, что перспектив на улучшение реально нет никаких, что перед ними просто лайт-версия Порошенко.

Но осознание, что они сами оказались лохами, вызывает у этих 49% болезненную реакцию когнитивного диссонанса.

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Один из методов, помогающих избавиться от психологических страданий, - правда, лишь на короткое время, - заключаться в том, чтобы не признавать реалии и продолжать верить в тот телевизионный персонаж, за который они проголосовали.

Но как бы эти 49% не зарывали голову в песок, вскоре им все равно придется признать, что они -таки были лохами, которые избрали того, который утверждает , что "он не лох".

Владимир Зеленский рейтинги президентские выборы в Украине Андрей Головачев новости Украины
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