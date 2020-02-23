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Действия профнепригодной Скалецкой - прямая вина Зеленского

Андрей Головачев

политический эксперт

23 февраля 2020, 11:34

Вызывает сожаление, что президент публично не потребовал отставки министра здравоохранения.

Скалецкая в скафандре спасается от коронавируса
Министр Скалецкая в скафандре спасается от коронавируса / Facebook Русланы Величко

Драматические события, связанные с возвращением наших соотечественников из Китая,  продемонстрировали полную профнепригодность, организационное бессилие и отсутствие коммуникативных навыков у нынешнего правительства. Прямую ответственность за "День позора" как уже окрестили в обществе эти события, несут глава правительства и министр здравоохранения Скалецкая.

Но ни тот, ни другая не подадут в отставку. Никогда!

Но почему наши министры никогда не подают в отставку, какие бы личные просчеты они не совершали?

Почему в странах развитых демократий министры за малейший личный промах немедленно подают в отставку?

Поясним.

Подача министрами в отставку - это политический прием, который является обязательным в партийно-парламентских демократиях Запада и отражает ответственность министров перед своей партией и партии перед своими избирателями. Министр, который после личных провалов не подает в отставку, быстро уничтожает рейтинг своей партии. Ни одна партия с этим не согласится, поэтому отставка министра будет все равно вынужденной. Все министры это понимают и не ждут, когда их попросят с теплого кресла, потому что это будет означать конец политической карьере, а красивая отставка вполне дает шансы на ее продолжение.

В основе такого поведения лежит принцип политической ответственности партий перед своими избирателями.

Читайте такжеГеноцид: как Ульяны и Зоряны сводят украинцев в землю своими медреформамиПроблема Украины заключается в том, что у нас нет ни политических партий, ни гражданского общества, перед которым партии должны, по идее, нести ответственность. У нас есть олигархические кланы, а политическая борьба между ними проходит по совершенно другим законам. И эти законы подразумевают принципы "своих не сдавать", "держаться за власть любой ценой", "власть - это деньги, а деньги - это власть" и т. д. Члены клана не несут никакой ответственности перед своими избирателями, потому что с избирателями клан просто изначально рассчитывается в период избирательной кампании гречкой, суповыми наборами, инвалидными колясками, протезами, ремонтами крыш и т. д.

Члены клана несут ответственность исключительно перед руководителем своего клана, т. е. перед "крестным отцом". А если ситуация такова, что министр является сам "крестным отцом" клана, то надежды на то, что он добровольно подаст в отставку, просто смешны. По этой причине было совершенно наивным ожидать отставки, скажем, от Авакова

Слуга народа - это не партия. Это политический сброд, который был собран в единую фракцию различными олигархичными кланами. Поэтому эта сборная солянка совершенно не волнуется за свою будущую репутацию, это проект на один цикл. Партия Слуга народа самоликвидируется через полчаса после того, как Зеленский уйдет с политической арены. А раз так, то партия Слуга народа не принуждает своих министров подавать в отставку. Никому это не надо.

Но еще более трагично то, что в Украине так и не сложилось гражданское общество. Именно это и является главной причиной существования клановой системы в стране.

Тем не менее, вызывает сожаление, что Президент не желает менять сложившиеся правила игры и публично не потребовал отставки, как минимум, министра Скалецкой, которая по своему профессиональному и административному опыту совершенно не адекватна занимаемой должности и является простой ширмой и марионеткой Б. Радуцкого. Тем более, что Зеленский лично формировал нынешнее правительство, попросил голосовать за него списком и заявил, что несет персональную ответственность за его работу.

Там что мы ждем, пане Президенте, этой самой персональной ответственности...

Андрей Головачев Украина новости Украины Новые Санжары Зоряна Скалецкая
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