Сражение в Новых Санжарах - настоящий день народного единства

В Новых Санжарах вспыхнули протесты / Reuters

После Санжарского побоища начался эффект Кайдашевой семьи – когда похмелье отступает, и вся семья начинает испытывать жалость и раскаяние в произошедшем, снова достается горилка и все вспоминают, что они – одна семья.

То, что произошло под Полтавой и было настоящим Днем соборности в Украине. Официальные праздники, вроде Дня Злуки, которые активно рекламировал Порошенко в рамках своего "армовира" не работают – несмотря на свечки, аватарки с флагами, никто серьезно не осознает, что за этим стоит с точки зрения нашего исторического прошлого и недалекого будущего.

А произошедшее в Новых Санжарах и есть настящий Акт Злуки, который зафиксировал, что наше несчастное население, которое годами третировали при помощи всяких Битв экстрасенсов, настолько легко поддается манипуляциям, особенно, когда в них участвуют местные царьки, что также легко вовлекается в разные спектакли. Когда во Львове врачи пели гимн, они были искренни в своем порыве, потому что для них момент распевания гимна символизировал снятие с повестки дня угрозы, которую они ассоциировали с украинскими уханьцами. Все эти молебны – выражение животного страха и рефлексов, в которых живет вся страна и которые не предполагают рефлексии и осмысления действительности.

Читайте такжеНовые Санжары - всеукраинское позорищеУкраина сейчас – это сосуд, населенный рыбками гуппи с хватательными рефлексами, живущими по нижней ступени пирамиды Маслоу (еда, безопасность). И в попытке это защитить, в животном страхе перед угрозой вся Украина действительно сплотилась и объединилась в едином порыве. В этом животном страхе Украина живет всю свою историю – как только мы оказывались наедине с самими собой, а не в рамках какого-то имперского проекта, мы переставали существовать в логике развития и переходили в логику выживания, которое предполагает судорожные метания по сторонам в условиях организационного коллапса, недостатка ресурсов и множества врагов.

После такой реакции на коронавирусных соотечественников возникает вопрос – как такое государство может имплантировать назад тот же самый Донбасс, который на той же Западной Украине или в Киеве воспринимается чужеродным? А никак, это просто нереалистично. И второй вопрос – как эти разрозненные хутора, живущие инстинктами, собираются жить вместе? Я уже говорил несколько лет назад, что Путин, Меркель и Порошенко строят "Конфедерацию Хуторов Украины", где каждый тянет одеяло на себя, и через Минские соглашения мы придем к распаду.

Для того, чтобы этого не произошло, Украина должна перестать жить в логике выживания и переходить в логику развития, но, мне кажется, в существующем территориальном устройстве страны это уже невозможно. Мы идем к финальной стадии коллапса постсоветской Украины, из которого либо родится что-то новое и сильное, либо не родится ничего.