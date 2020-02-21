"Эпоха Средневековья": Зеленский оценил столкновения в Новых Санжарах

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию вокруг реакции украинцев на прибытие эвакуированных из Китая.

По его мнению, происходившие в четверг события в Новых Санжарах Полтавской области не должны происходить в стране, которая является частью Европы.

"Я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись вчера на родину из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими", - подчеркнул он в ходе церемонии награждения победителей конкурса Украинского фонда стартапов.

Читайте также"Душ отпи*дил током": эвакуированные украинцы показали условия в Новых СанжарахГлава государства обратил внимание на то, что в Украине нередко акцентируют внимание на принадлежности к Европе: "Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению".

"Давайте не забывать все, что мы все с вами - люди, а не, не хочу сейчас подбирать неправильное слово...", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новых Санжарах местные жители угрожают сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.

Накануне в Новых Санжарах местные жители начали протесты против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

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В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре Новые Санжары в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.