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Тест на прочность: рассорятся ли Эрдоган и Путин из-за Сирии

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

29 февраля 2020, 06:33

Москва выразила Турции сочувствие по поводу гибели её солдат. В Турции думают, как ответить сирийским войскам так, чтобы не задеть Россию.

Война в Сирии испытывает на прочность отношения Анкары и Москвы
Война в Сирии испытывает на прочность отношения Анкары и Москвы / Reuters

Третьей мировой войны не случилось, а часть информации, которая вчера вольно гуляла по интернетам, так и осталась на уровне слухов. 

Турецкий парламент за "объявление войны" Сирии не голосовал, хотя инфу активно разгоняли всю ночь и утро в разных соцсетях. Некоторые СМИ со ссылкой на чиновников в парламенте сообщили, что никто и не планировал голосовать за подобный документ, максимум - обсудить ситуацию в Идлибе. 

Я тоже не понимаю, зачем Турции законодательно закреплять состояние войны с другим государством. Во-первых, Турция и так воюет против Сирии де-факто с 2011 года. А во-вторых, зачем привлекать внимание ООН и международного сообщества, объявляя кому-то войну на базе довольно мутных позиций в Сирии. 

Военное положение в Турции также никто не вводил. Конечно, для совращённого соцсетями и диджитал-миром молодого поколения, блокировка соцсетей и ограничение трафика могут показаться военным положением для, но это скорее было сделано для локализации каналов донесения "правильной" информации. 

Обстрелы Турцией сирийских правительственных войск завершились ещё в 5-6 утра. Под артиллерийский огонь попали самые разные объекты: от позиций сирийской армии на курдских землях на северо-востоке до авиабазы у Алеппо и города Джабля в Латакии. Какого-то существенного урона они не нанесли, зато медийная картинка демонстрации военной силы Анкары была неплохой. 

Читайте такжеВ случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевыеЭкстренное заседание НАТО по ситуации в Идлибе продемонстрировало то, что все и так знали - Альянс не будет поддерживать Анкару. Они сухо призвали Россию и Сирию прекратить военную операцию в Идлибе, а стороны - к деэскалации отношений. Генсек НАТО чётко заявил, что делать больше, чем они делают для Турции сейчас, они не намерены. 

Позиция США, как и в прошлый раз, оказалась сдержанной и осторожной. Звучали слова поддержки. Будет телефонный разговор Эдогана и Трампа. Но на практике ничего не поменялось, и я сомневаюсь, что поменяется. Штатам это не нужно, у них другие приоритеты и интересы, втягиваться в Идлиб в разгар предвыборной гонки Трампу сейчас неинтересно. 

Снова включился дипломатический фронт между РФ и Турцией, прерываемый взаимными укорами в адрес друг друга. Турция всю вину за гибель своих солдат возложила на Сирию, избегая обвинений в адрес РФ. Москва выразила Турции сочувствие по поводу гибели её солдат. А на северо-востоке Сирии прошло турецко-российское патрулирование курдских земель, несмотря на эскалацию. 

Турция заявляет, что турецкие военные предупредили Россию о своих позициях. Дескать, русские знали, где находятся турецкие солдаты. Но в Кремле утверждают, что ничего не знали, и вообще - турецкие войска, мол, находились вперемешку с боевиками, и конечно попали под раздачу. 

Конечно, ситуация далека от стабильной. Эскалация всё ещё актуальная. В Турции ещё думают, как бы им ответить сирийским войскам так, чтобы не задеть Россию. Российско-турецкие отношения переживают реальный тест на прочность, а в Идлибе решается вопрос политического престижа и стратегического позиционирования РФ и Турции на Ближнем Востоке. 

война в Сирии Илия Куса новости России Новости Турции
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