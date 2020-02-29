Тест на прочность: рассорятся ли Эрдоган и Путин из-за Сирии

Война в Сирии испытывает на прочность отношения Анкары и Москвы / Reuters

Третьей мировой войны не случилось, а часть информации, которая вчера вольно гуляла по интернетам, так и осталась на уровне слухов.

Турецкий парламент за "объявление войны" Сирии не голосовал, хотя инфу активно разгоняли всю ночь и утро в разных соцсетях. Некоторые СМИ со ссылкой на чиновников в парламенте сообщили, что никто и не планировал голосовать за подобный документ, максимум - обсудить ситуацию в Идлибе.

Я тоже не понимаю, зачем Турции законодательно закреплять состояние войны с другим государством. Во-первых, Турция и так воюет против Сирии де-факто с 2011 года. А во-вторых, зачем привлекать внимание ООН и международного сообщества, объявляя кому-то войну на базе довольно мутных позиций в Сирии.

Военное положение в Турции также никто не вводил. Конечно, для совращённого соцсетями и диджитал-миром молодого поколения, блокировка соцсетей и ограничение трафика могут показаться военным положением для, но это скорее было сделано для локализации каналов донесения "правильной" информации.

Обстрелы Турцией сирийских правительственных войск завершились ещё в 5-6 утра. Под артиллерийский огонь попали самые разные объекты: от позиций сирийской армии на курдских землях на северо-востоке до авиабазы у Алеппо и города Джабля в Латакии. Какого-то существенного урона они не нанесли, зато медийная картинка демонстрации военной силы Анкары была неплохой.

Читайте такжеВ случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевыеЭкстренное заседание НАТО по ситуации в Идлибе продемонстрировало то, что все и так знали - Альянс не будет поддерживать Анкару. Они сухо призвали Россию и Сирию прекратить военную операцию в Идлибе, а стороны - к деэскалации отношений. Генсек НАТО чётко заявил, что делать больше, чем они делают для Турции сейчас, они не намерены.

Позиция США, как и в прошлый раз, оказалась сдержанной и осторожной. Звучали слова поддержки. Будет телефонный разговор Эдогана и Трампа. Но на практике ничего не поменялось, и я сомневаюсь, что поменяется. Штатам это не нужно, у них другие приоритеты и интересы, втягиваться в Идлиб в разгар предвыборной гонки Трампу сейчас неинтересно.

Снова включился дипломатический фронт между РФ и Турцией, прерываемый взаимными укорами в адрес друг друга. Турция всю вину за гибель своих солдат возложила на Сирию, избегая обвинений в адрес РФ. Москва выразила Турции сочувствие по поводу гибели её солдат. А на северо-востоке Сирии прошло турецко-российское патрулирование курдских земель, несмотря на эскалацию.

Турция заявляет, что турецкие военные предупредили Россию о своих позициях. Дескать, русские знали, где находятся турецкие солдаты. Но в Кремле утверждают, что ничего не знали, и вообще - турецкие войска, мол, находились вперемешку с боевиками, и конечно попали под раздачу.

Конечно, ситуация далека от стабильной. Эскалация всё ещё актуальная. В Турции ещё думают, как бы им ответить сирийским войскам так, чтобы не задеть Россию. Российско-турецкие отношения переживают реальный тест на прочность, а в Идлибе решается вопрос политического престижа и стратегического позиционирования РФ и Турции на Ближнем Востоке.