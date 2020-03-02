Поезд в завтрашнее дно, или Почему Зеленскому нужны громкие отставки

Алексей Гончарук / УНИАН

Украина это такой ржавый советский паровоз, который, натужно выпуская клубы дыма, везет всех в завтрашнее дно.

Единственный способ убедить пассажиров не прыгать на ходу и не пытаться перевешать обслуживающий персонал – это регулярно менять машиниста и\или флажки.

При этом, судя по всему, в среду нас максимум ждет отставка нескольких малозначительных министров. То есть то, что менее всего соответствует чаяниям населения, жаждущего крови за в очередной раз обманутые надежды. Выступление Зеленского на трибуне в роли "я тоже возмущен и так жить нельзя" уже не проканает.

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Если не произойдет отставка Гончарука и наиболее бесполезных силовиков, не посадивших за год ни одного коррупционера, то власти не стоило вообще затевать этот цирк с внеочередной сессией. Иногда лучше молча жевать, чем дразнить раздраженное общество.