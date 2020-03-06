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Украинская политика превраилась в "Свадьбу в Малиновке"

Игорь Лесев

Писатель, публицист

6 марта 2020, 10:02

Но хуже всего, что сейчас у нас, по сути, формируется российская политическая модель, где от голоса народа ничего не зависит.

Зеленский Гончарук
Зеленский не захотел нести персональную ответственность за Гончарука, хотя дважды расписывался за него / Укринформ

Сегодня вроде как день с профитом. Меняют Кабмин. Это всегда в нашей стране было трепетно. Даже когда меняли Яценюка на Гройсмана, зная, что в бордель новых шлюх не привезут.

Но те перестановки кроватей в итоге нас всех и привели к Зеленскому. Все как в детективных романах Чейза. Главное, не забыть на середине сюжета, как все эти мерзкие морды собрались в одной комнате.

А у нас тут снимают Гончарука. Человека из массовки Пальчевского и просто профессионального идиота. Никаких других профессиональных качеств у Гончарука нет, потому как ранее работал Нигде в должности Никем.

Это же касается и всей его абырвалг-команды. Девочки с переулочка Новосад, никогда не работавшей в системе образования, но ставшей министром этого самого образования. Активистки Скалецкой без медицинского образования, которая прямо сейчас карантинит в разгар мировой эпидемии коронавируса. Мажора Дубилета, который ранее ничего не слышал о должности Министра Кабинета министров…

Читайте такжеМы ничего не знаем о Шмыгале, но есть и плюс - у него очки и бородаНо вот какое дело. Смена Гончарука и всего этого кодла людей с ограниченными умственными способностями, несомненно, в плюс. Для самой Системы. Идиотам позволительно быть на избираемых должностях. Президент, депутаты, в меньшей степени, мэры. Там уж взятки гладки, и избиратель может смотреть только в зеркало.

А есть должности-локомотивы. Они универсальны во всем мире, потому что формируются на очевидных алгоритмах – опыт, знания, предыдущая успешность. Все. Ничего нового. Огонь в глазах и любовь к Родине подаются только аперитивчиком.

А у нас летом провели эксперимент. Натянули на обезьян костюмы и запустили в высокие кабинеты. Вышло забавно. Представляете, чувачок сидел в массовке на телепередаче, никогда не был депутатом даже райсовета, а у него в трудовой книжке запись – "Глава правительства Украины". У нас на госуровне сделали "Свадьбу в Малиновке".

Поэтому, менять или не менять – это сегодня не вопрос. Другие поднимают вопрос, а меняется ли при этом курс? Но даже это сейчас вторично. Потому что не так в парламентско-президентской республике должно формироваться и сниматься правительство. Премьер-министр – это самодостаточная политическая величина, которая составляет программу партии, с ней выдвигается на конкурентных выборах и в случае успеха, формирует правительство. Вот так должно быть.

А у нас, по сути, сейчас формируется российская политическая модель. Вот что общего у Мишустина и Шмыгаля? А их без гугла знает очень ограниченный круг лиц. Популярность, как у ректора Винницкого пединститута.

Читайте такжеФестиваль дилетантизма: почему Шмыгаля выгонят так же быстро, как и ГончарукаВот смотрите. Нам сейчас подменяют принцип формирования высшей власти в стране. Ладно, мы уже привыкли, что к нам они обращаются раз в пятилетку, а дальше мы живем в разных мирах. Но обращаясь к нам сохранялись какие-то видимые процедуры. Придворные церемонии.

Теперь нам все это подменили на кулуарщину. Нам просто объявляют фамилии и говорят, что было хорошо, а вот эти станут еще лучше. А вы жрите. Вот вам диджитализация и турбо-режим.

Но правила ведь не такие. А где персональная ответственность Зеленского за Гончарука? Ну ты ж расписывался за него. "Гуру экономики". И второй раз расписался, когда он признался, что профан в экономике, а тебя дебилом назвал. Сказал "даю второй шанс". И че? Когда этот шанс закончился, и кто несет ответственность за эти кадры?

И ведь мы до сих пор не знаем, куда эти старые-новые лица поведут страну. Какой у них вообще план? Чем они отличаются от предыдущих?

Почему, например, министр обороны признан дебилом – и здесь нет никаких возражений – и уходит, а подтвердивший орально свой статус дебила министр экономики переводится на сельское хозяйство? Где этот чудесный алгоритм, позволяющий нащупать, как принимаются решения в нашей стране?

У нас – простых людей – воруют субъектность и мы уже не влияем на формирование высшей исполнительной власти в стране. Нам просто объявляют нового кренделя. Сегодня у вас будет Шмыгаль. Или Мишустин. Все равно ведь по*ер, потому что никто их не знает. Одно не требует уточнений. Должность главы МВД. Похоже, у нас она стала пожизненной.

Игорь Лесев Михаил Мишустин Денис Шмыгаль Алексей Гончарук Руслан Рябошапка Зоряна Скалецкая Анна Новосад Владимир Зеленский новости Украины
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