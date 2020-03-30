Зеленскому пора записывать прощальное обращение

Илья Емец покинул пост главы Минздрава / Dobronosov

Прикольно наблюдать за голосованием, как отправили Уманского и Емца в оставку, а потом провалили назначение министров и бюджета.

Сигнал прост: "Вы с нами не договорились, теперь мы вас подвешиваем и будете договариваться по более высокой цене".

Коммуникация изначально была слабой позицией Зеленского. Сначала коммуникация с обществом, а теперь с элитами. Богдан понимал как система работает и при всей одиозности, знал где нужно подмазать, где поднажать. А Ермак не смог организовать коммуникацию.

Читайте такжеКаким будет мир после пандемии коронавируса, и что ждет УкраинуСамое смешное, когда "Слугам народа" сейчас приходится слушать как Порошенко сейчас в Раде рассказывает, как год назад экономика росла и как они потеряли время. Короче, Петр Алексеевич учит жизни. Потому что жадность взяла вверх и Порошенко вместо того, чтобы сидеть там, где сидят мерзавцы рассказывает байки про успехи. И так будет всегда, пока следующая власть не пересадит виновников страданий народа под тем или иным предлогом.

Фактически монобольшинства нет. Управления Радой нет. Зеленский может записывать новые ролики. Ну и наверное пора уже думать о главном ролике, который будет начинаться так: "Дорогі українці, я не впорався".