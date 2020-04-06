Кредиторы загнали Украину в беспросветный угол

МВФ намерен продавить в Украине нужны Фонду законы / УНИАН

"Слуги народа" сопят и тужатся, а кредитных денег от МВФ и Всемирного банка, чтобы протянуть агонию издыхающей экономики, в размере 10 млрд. долл. США ($8 млрд. – от Фонда и $2 млрд. – от ВБ), вероятнее всего, вряд ли получат.

Хотя по требованию этих международных кредитных организаций и был принят 31 марта Закон Украины об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Но – денег до сих пор нет. Почему? В сеть просочились скудные сведения из-за чего идет задержка с выделением траншей кредитов.

Конечно, это уже совсем за гранью – выставлять от ВБ и МВФ новые жесткие условия Украине, но, видимо, терпеть унижения для нашей власти становится правилом, а не исключением. Судите сами. Чтобы всё-таки получить кредит от ВБ, наши законодатели еще должны:

во-первых, увеличить разрешенную к приватизации площадь земельного участка;

во-вторых, допустить к покупке земли юридических лиц;

в-третьих, самое возмутительное – прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства.

В свою очередь МВФ не даст кредитные миллиарды, если во втором чтении и в целом не будет принят так называемый "антиколомойский закон". А в ближайшей перспективе это вряд ли удастся сделать народным депутатам от фракции "СН", т.к. в Раде уже зарегистрировано до 5000 поправок, которые еще даже не были рассмотрены в профильном комитете.

Всё, круг замкнулся: нас поставили на длинную паузу в сотрудничестве с МВФ и ВБ, а значит – кредитов не будет? Готовимся к дефолту в тяжелейших условиях пандемии? И спорить тут нечего, Украина уже не в фокусе международной повестки Запада. Дескать, выкручивайтесь сами, как хотите, или беспрекословно выполняйте до запятой каждое наше требование.