УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кредиторы загнали Украину в беспросветный угол

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

6 апреля 2020, 09:20

Или это был заранее спланированный циничный сценарий, или это – дремучая тупость.

Зал, Рада
МВФ намерен продавить в Украине нужны Фонду законы / УНИАН

"Слуги народа" сопят и тужатся, а кредитных денег от МВФ и Всемирного банка, чтобы протянуть агонию издыхающей экономики, в размере 10 млрд. долл. США ($8 млрд. – от Фонда и $2 млрд. – от ВБ), вероятнее всего, вряд ли получат.

Хотя по требованию этих международных кредитных организаций и был принят 31 марта Закон Украины об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Но – денег до сих пор нет. Почему? В сеть просочились скудные сведения из-за чего идет задержка с выделением траншей кредитов.

Конечно, это уже совсем за гранью – выставлять от ВБ и МВФ новые жесткие условия Украине, но, видимо, терпеть унижения для нашей власти становится правилом, а не исключением. Судите сами. Чтобы всё-таки получить кредит от ВБ, наши законодатели еще должны:

  • во-первых, увеличить разрешенную к приватизации площадь земельного участка;
  • во-вторых, допустить к покупке земли юридических лиц;
  • в-третьих, самое возмутительное – прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства.

В свою очередь МВФ не даст кредитные миллиарды, если во втором чтении и в целом не будет принят так называемый "антиколомойский закон". А в ближайшей перспективе это вряд ли удастся сделать народным депутатам от фракции "СН", т.к. в Раде уже зарегистрировано до 5000 поправок, которые еще даже не были рассмотрены в профильном комитете.

Всё, круг замкнулся: нас поставили на длинную паузу в сотрудничестве с МВФ и ВБ, а значит – кредитов не будет? Готовимся к дефолту в тяжелейших условиях пандемии? И спорить тут нечего, Украина уже не в фокусе международной повестки Запада. Дескать, выкручивайтесь сами, как хотите, или беспрекословно выполняйте до запятой каждое наше требование.

Александр Гончаров МВФ кредит МВФ рынок земли новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:34
Коронавирус в Украине: число зараженных снова подскочило
09:32
"Пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафами Видео
09:30
Как заказать еду себе домой через интернет – пять лучших сервисов доставки еды
09:20
Кредиторы загнали Украину в беспросветный угол мнение
09:18
В Украине ужесточили карантин: где украинцы обязаны носить маски и что грозит за нарушение
09:02
Вакцина от коронавируса: медики из Турции сообщили хорошие новости
08:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 апреля: кто получит неожиданный доход Видео
08:27
Зачем МВФ раздувает панику во время эпидемии мнение
08:22
Эпатажный блогер разбился в роковом ДТП в России – он родом из Днепра Видео
08:16
Не мыло: Комаровский посоветовал неожиданный "дезинфектор" от COVID-19 Видео
07:44
Как узнать COVID-19 "с первого взгляда": назван самый явный симптом заражения
07:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 6 апреля
06:53
Какой должна быть политика Украины в условиях пандемии мнение
06:35
"Колоссальные цунами": астролог сказал, когда Земле грозит глобальная катастрофа
06:09
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
05:48
Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги
05:36
Чего ждать от курса доллара в апреле 2020: эксперт дал прогноз на неделю
05:28
Женская обувь 2020 без каблука: в моде туфли из 1900-х и балетки - фото Фото
04:39
Быть красивой под маской для лица: целебный макияж глаз 2020 - фото Фото
04:29
Откуда взялся коронавирус: известный боксер выдвинул неожиданную версию
04:07
Вітання з Благовіщенням Господнім – картинки та тексти своїми словами
03:39
Синоптики насулили Киеву +20: названы даты Видео
03:01
У коронавируса в Украине – женское лицо: в Минздраве рассказали о жертвах Ковид-19 Видео
02:30
Не спасет от коронавируса: медики развенчали популярный миф
02:11
В Киеве могут запретить движение частных авто: Кличко назвал условие Видео
01:49
Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие Видео
01:30
"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект Порошенко
01:20
"Душишь, бл*дь": копы повалили на землю и повязали владельца ларька за продажу кофе Видео
00:55
Как улучшить отношения на карантине: эксперт раскрыла технику
00:52
Астролог назвала "финансовых лузеров" недели
00:19
6 апреля – какой сегодня праздник – канун Благовещения и День спорта
05 апреля, воскресенье
23:55
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля Видео
23:43
"Мы победим": королева Великобритании экстренно обратилась к гражданам
23:36
Маникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фото Фото
23:06
Без паники: в Минздраве поведали, как побороть страхи во время карантина
22:31
Во Львове простились с Иваном Вакарчуком - фото
22:15
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 05-04-2020 Видео
21:48
"Спасти любым способом": в Минздраве рассказали о методиках лечения коронавируса
21:35
"Сепары е*аные": в Киеве напали на раздававших медицинские маски соратников Медведчука Видео
21:28
Как уберечься во время карантина: названа новая полезная привычка Видео
21:16
"Не в апреле": вирусолог отсрочил пик эпидемии коронавируса в Украине
20:45
"Чертов нацист": в Испании ультрас не оценили помощь Зозули в борьбе с коронавирусом
20:34
На Черниговщине от китайской заразы скончался пациент-беглец
20:07
"Переобулась, только не с Киркоровым": Полякову раскритиковали за эфир с Киркоровым
20:00
Радиация зашкаливает: жуткие подробности ликвидации пожара в зоне ЧАЭС Видео
19:56
Расстрел Пачи: в Черновцах контрабандисты устроили кровавые разборки Видео
19:26
Коронавирус в Лавре: митрополит Павел рассказал о симптомах болезни
19:24
"Теряем очень много": Кличко ошарашил убытками Киева из-за карантина
18:55
Скандальная обсервация: украинцы пожаловались на ужасные условия в Одесской области Видео
18:31
Как лечить коронавирус дома: Комаровский перечислил препараты Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять