Победобесие и странные цифры: почему в Украине столько ветеранов

Ветераны празднуют День Победы / УНИАН

В Беларуси насчитали 4,7 тысяч ветеранов Второй мировой и лиц пострадавших от войны. Это на 9,4 миллиона населения. Младшему из них 87, старшему 104 года. Логично - война закончилась 75 лет назад.

Но смотришь украинскую и российскую прессу и диву даёшься.

Итак, в Киеве по словам Кличко 41 тысяча "ветеранов Второй мировой войны и приравненых к ним лиц". По всей Украине, естественно больше (об этом чуть ниже поговорим).

В России насчитали рекордное количество: 1 млн 148 тысяч 411 человек

Но давайте включим голову. Вторая Мировая закончилась в 1945 году. Самому младшему ветерану той войны сейчас должно быть не менее 85 лет (если он был "сыном полка"). Если служил - то не менее 91-92 лет.

Остальные категории - жертвы оккупации, работники тыла, пострадавшие от войны, но таким тоже не менее 75 лет. Невозможно быть "пострадавшим", если на момент окончания войны ты, в лучшем случае, существовал в стадии эмбриона.

Читайте такжеУ Зеленского ответили на предложение Лукашенко приехать на парад ПобедыПочему такая ситуация в РФ и в Украине? Дело в законах о ветеранах, где есть пункты "приравненные к ним лица". Благодаря таким пунктам получается, что война всё дальше, а ветеранов всё больше.

Казалось бы, наведи порядок - выдели отдельные категории и называй вещи своими именами. Даже гарантируя выплаты всем. В РФ это понятно - вопрос политический. Победобесие и всё такое. А в Украине?

По словам Марии Лазебной - "более миллиона" человек в Украине получат майские выплаты. В эту группу входят и учатсники АТО. Путь таковых (признанных государством) даже 500 тысяч. У меня логичный вопрос - а кто такие остальные 500 000 челеовек (в реальности больше)

Поэтому и дальше множаться "ветеранские организации", которые давят либо на жалость либо на память про борьбу с фашизмом.

Всё бы ничего, но все такие организации сосут и сосут деньги из бюджета.

А если уж говорить о ветеранах, но на мой взгляд дилетанта, таковыми можно в Украине называть ветеранов Второй Мировой, ветеранов АТО и всё.

Остальные, те кто воевал - есть статус участника боевых действий и точка.

Даже такая простая градация позволит сэкономить огромные деньги из бюджета на "ветеранскую помощь" и "деятельность организаций ветеранов". В конце концов, 60-и летний ветеран, рассуждающий о "Великой Отечественной" может пойти и поработать. Возраст ещё не пенсионный.