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Придется выживать: накопление пенсий может стать очередной аферой

Александр Хмелевский

Кандидат экономических наук, независимый эксперт

8 октября 2020, 06:38

В случае неспособности платить пенсии, в зоне риска окажутся практически все граждане, в том числе и те, кто уже получает пенсию.

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Накопительная пенсионная система может стать для украинцев очередной аферой

Риск того, что государство в будущем не сможет выплачивать пенсии, действительно существует. Однако, это вовсе не связано со старением населения, как об этом заявил премьер Шмигаль. В отличие от европейских стран, где продолжительность жизни растет, а, следовательно, растет и доля людей пенсионного возраста, в Украине люди дольше жить не стали.

Доля людей пенсионного возраста стабилизировалась на отметке 30% и уже много лет не растет. Причина дефицита Пенсионного фонда заключается в экономическом упадке и тотальной безработице. Количество людей, которые платят средства в Фонд социального страхования, значительно уступает количеству пенсионеров. Чтобы спасти ситуацию, надо восстановить экономический рост и создать миллионы рабочих мест. Без этого действительно государство не сможет выплачивать пенсии и даже скорее, чем через 15 лет. В случае неспособности платить пенсии в зоне риска окажутся практически все граждане, в том числе и те, кто уже получает пенсию. Не исключено, что пенсии сохранят для госслужащих, а всем остальным придется выживать, кто как сможет.

Читайте такжеЗаявление Шмигаля о пенсиях-некомпетентность или прямая ложьНакопительная пенсионная система сейчас рассматривается как дополнение к солидарной. То есть те, кто уже на пенсии или достигнут пенсионного возраста в ближайшее время, будут получать пенсию в рамках солидарной системы. Для них ничего не изменится. Те, кто попадет под накопительную пенсионную систему, могут ожидать получения дополнительных выплат за счет накопленных средств.

Тем не менее, накопительная пенсионная система никоим образом не обеспечит людей достойными пенсиями, а может обернуться очередной аферой.

Стоит помнить, что накопительная пенсионная система предусматривает ежемесячные отчисления из зарплаты работников, то есть доходы граждан уменьшатся. Рассматриваются различные суммы отчислений, в основном на уровне 2-7%. Нетрудно подсчитать, что таких отчислений, даже за 35 лет трудового стажа, не хватит на приличную пенсию. Кроме того, существуют риски потери накоплений. В частности, государство может через несколько лет, когда на накопительных счетах соберутся немалые средства, перечислить их в общий Пенсионный фонд. Подобное уже случилось в Венгрии и России.

Другой риск - инфляция. С 1996 года гривна обесценилась уже более чем в 20 раз. Чтобы защитить деньги от обесценивания нужно, чтобы они приносили ежегодный чистый доход не менее 30% годовых. Получить такой доход в нынешних условиях невозможно. Кроме того, до 7% от сбережений ежегодно придется тратить на уплату комиссионных частным пенсионным фондам, управляющим компаниям, депозитариям и тому подобное. Также следует помнить, что полученные доходы облагаются налогом, то есть сбережения будут расти еще медленнее.

Инвестиции - тоже рискованное дело. Можно как заработать, так и потерять. Во время кризиса 2008-2009 гг. американские пенсионные фонды потеряли более 2 триллионов долларов своих клиентов. Подобное будет случаться со сбережениями в Украине. Кроме того, возможны мошеннические действия со стороны частных пенсионных фондов и управляющих компаний. Средства клиентов могут быть украдены, а фонды объявят о банкротстве.

Для государства введение накопительной пенсионной системы тоже обернется потерями. Планируется создание ряда государственных структур для организации ведения накопительных счетов, подбора и регулирования деятельности управляющих компаний, и тому подобное. А это потянет дополнительные расходы бюджетных средств в размере нескольких миллиардов гривен ежегодно. Поэтому введение накопительной пенсионной системы не обеспечит людям зажиточную старость. Однако, даст возможность обогатиться частным пенсионным фондам, управляющим компаниям, депозитариям и некоторым чиновникам.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, специально для Главреда

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