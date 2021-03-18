Как "гопническая" дипломатия РФ ответит Байдену на слова о Путине-убийце

Кремлевская пропаганда зайдется в истерике из-за слов Байдена, а Путин будет думать, как выстраивать переговоры с президентом США / Reuters

Слова Джозефа Байдена в адрес Владимира Путина стали шоком для Кремля. В России могли ожидать квалификации отдельных действий российского руководства в целом, но не прямого обвинения в адрес Путина.

Хорошо в этой ситуации то, что Штаты возлагают ответственность лично на Путина, а не на россиян в целом. Это правильно и перспективно. Для сравнения – в 1983 году Рейган назвал СССР "империей зла", то есть вся страна так характеризовалась, а не только ее руководство. Заявление Байдена дает оценку только отдельно Путину, и это хороший сигнал.

Оно же означает новый этап во взаимоотношениях. Об этом свидетельствуют и три важные позиции, которые Байден обозначил еще в ходе предвыборной кампании.

Режим Путина неприемлем;

За время президентской каденции Байден намерен сформировать новый альянс демократических государств;

Штабом Байдена разработаны меры, призванные остановить продвижение Путина и Кремля в международных отношениях.

России следует готовиться к каскадным персональным санкциям в отношении российских деятелей разного уровня, которые вскоре будут введены и будут быстро нарастать. Кроме того, командой Байдена разработан ряд серьезных мер, которые не являются санкциями, но также могут быть весьма болезненны для Кремля. В частности, например, администрация американского президента заявляла, что готова в ответ на любые попытки кибератак осуществить свою атаку на кремлевские сети, что для Путина создаст немало проблем. У США большие возможности усложнить жизнь Путину и блокировать действия Кремля.

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Очевидно, что Байден будет укреплять НАТО, а также проводить иную, гораздо более активную, нежели при Трампе, политику в Центральной и Восточной Европе. Эта политика будет направлена на построение нового оборонного вала (причем не только в военной сфере), который лишил бы Россию возможностей недружественного проникновения в европейскую политику.

При этом Путин все равно будет думать о том, каким образом выстраивать переговоры с Байденом. А переговоры – будут. В первую очередь, по СНВ, контролю над ракетами. Не исключаю, что в своем послании Федеральному собранию Путин выступит с какими-то предложениями для Байдена, которые звучали бы как призыв к миру и переговорам по целому пакету направлений: по климату, наркотрафику, терроризму, вакцине, ликвидации последствий пандемии коронавируса и т.д.

Уже к осени, буквально месяца через четыре, мы сможем наблюдать совершенно новую ситуацию в России. Предстоящие санкции представляют не меньшую угрозу для российской экономики, чем отключение от системы SWIFT. Сегодня российская экономика ослаблена пандемией и долгим кризисом, который продолжается уже, как минимум, четыре года. Санкции, которые вводились против России ранее, в более благополучные времена, были менее ощутимы и болезненны. Но ситуация изменилась, экономическое положение России довольно опасное, потому расширение санкций может так подействовать на рынки, что это вызовет гиперинфляцию в РФ и вынудит финансовые власти страны запустить "печатный станок". Какой будет экономическая конъюнктура после этого, и к чему это приведет, предсказать тяжело. В любом случае, точно возрастет неустойчивость не только экономической, но и политической системы РФ.

Ведь на слова Байдена экономика отреагировала сразу – рубль тут же просел, а на фондовых биржах упали акции российских компаний. И это еще до введения санкций… В дальнейшем серия каскадных санкций к осени создаст большие-большие проблемы для Кремля.

Читайте такжеБайден назвал Путина убийцей и теперь у него проблемаЧто может ждать Украину, когда отношения США и России становятся все более напряженными? Несмотря на то, что в самой Украине активно обсуждается угроза эскалации ситуации на Донбассе, я все-таки думаю, что роста напряженности следует ждать не сейчас. В течение 2021 года Кремль будет адаптироваться к новым отношениям с Вашингтоном и к новым санкциям, а через пять месяцев ему предстоит провести думские выборы. А вот в конце 2022 и в 2023 году Кремль может начать против Киева не только "гибридную" борьбу, но и силовым путем решить свои проблемы.

Реальная перспектива вооруженного конфликта и обострения на Донбассе, на мой взгляд – во второй половине 2023 года. Это связано с тем, что в России и в Украине совпадут президентские выборы и пройдут в марте 2024 года. Украинская политика и так является значительной частью российской внутренней политики, и это совпадение сыграет существенную роль. Ведь Путину нужно будет выйти на выборы с какими-то конкретными результатами... При этом в 2023-ем и в самой Украине будет неизбежно обострение политической ситуации: украинские выборы всегда очень драматичные, напряженные и представляют собой зону большой опасности. Драматичность выборов – это хорошо, это признак демократии и политической конкуренции, но поскольку у Украины под боком такой агрессивный и опасный сосед, столь острая конкуренция заставляет задуматься и об угрозе национальной безопасности. Так что 2023 год обещает быть довольно опасным.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда