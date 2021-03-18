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Как "гопническая" дипломатия РФ ответит Байдену на слова о Путине-убийце

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

18 марта 2021, 22:05

Предстоящие санкции США против России к осени создадут большие-большие проблемы для Кремля.

Байден, Путин
Кремлевская пропаганда зайдется в истерике из-за слов Байдена, а Путин будет думать, как выстраивать переговоры с президентом США / Reuters

Слова Джозефа Байдена в адрес Владимира Путина стали шоком для Кремля. В России могли ожидать квалификации отдельных действий российского руководства в целом, но не прямого обвинения в адрес Путина.

Хорошо в этой ситуации то, что Штаты возлагают ответственность лично на Путина, а не на россиян в целом. Это правильно и перспективно. Для сравнения – в 1983 году Рейган назвал СССР "империей зла", то есть вся страна так характеризовалась, а не только ее руководство. Заявление Байдена дает оценку только отдельно Путину, и это хороший сигнал.

Оно же означает новый этап во взаимоотношениях. Об этом свидетельствуют и три важные позиции, которые Байден обозначил еще в ходе предвыборной кампании.

  • Режим Путина неприемлем;
  • За время президентской каденции Байден намерен сформировать новый альянс демократических государств;
  • Штабом Байдена разработаны меры, призванные остановить продвижение Путина и Кремля в международных отношениях.

России следует готовиться к каскадным персональным санкциям в отношении российских деятелей разного уровня, которые вскоре будут введены и будут быстро нарастать. Кроме того, командой Байдена разработан ряд серьезных мер, которые не являются санкциями, но также могут быть весьма болезненны для Кремля. В частности, например, администрация американского президента заявляла, что готова в ответ на любые попытки кибератак осуществить свою атаку на кремлевские сети, что для Путина создаст немало проблем. У США большие возможности усложнить жизнь Путину и блокировать действия Кремля.

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Очевидно, что Байден будет укреплять НАТО, а также проводить иную, гораздо более активную, нежели при Трампе, политику в Центральной и Восточной Европе. Эта политика будет направлена на построение нового оборонного вала (причем не только в военной сфере), который лишил бы Россию возможностей недружественного проникновения в европейскую политику.

При этом Путин все равно будет думать о том, каким образом выстраивать переговоры с Байденом. А переговоры – будут. В первую очередь, по СНВ, контролю над ракетами. Не исключаю, что в своем послании Федеральному собранию Путин выступит с какими-то предложениями для Байдена, которые звучали бы как призыв к миру и переговорам по целому пакету направлений: по климату, наркотрафику, терроризму, вакцине, ликвидации последствий пандемии коронавируса и т.д.

Уже к осени, буквально месяца через четыре, мы сможем наблюдать совершенно новую ситуацию в России. Предстоящие санкции представляют не меньшую угрозу для российской экономики, чем отключение от системы SWIFT. Сегодня российская экономика ослаблена пандемией и долгим кризисом, который продолжается уже, как минимум, четыре года. Санкции, которые вводились против России ранее, в более благополучные времена, были менее ощутимы и болезненны. Но ситуация изменилась, экономическое положение России довольно опасное, потому расширение санкций может так подействовать на рынки, что это вызовет гиперинфляцию в РФ и вынудит финансовые власти страны запустить "печатный станок". Какой будет экономическая конъюнктура после этого, и к чему это приведет, предсказать тяжело. В любом случае, точно возрастет неустойчивость не только экономической, но и политической системы РФ.

Ведь на слова Байдена экономика отреагировала сразу – рубль тут же просел, а на фондовых биржах упали акции российских компаний. И это еще до введения санкций… В дальнейшем серия каскадных санкций к осени создаст большие-большие проблемы для Кремля.

Читайте такжеБайден назвал Путина убийцей и теперь у него проблемаЧто может ждать Украину, когда отношения США и России становятся все более напряженными? Несмотря на то, что в самой Украине активно обсуждается угроза эскалации ситуации на Донбассе, я все-таки думаю, что роста напряженности следует ждать не сейчас. В течение 2021 года Кремль будет адаптироваться к новым отношениям с Вашингтоном и к новым санкциям, а через пять месяцев ему предстоит провести думские выборы. А вот в конце 2022 и в 2023 году Кремль может начать против Киева не только "гибридную" борьбу, но и силовым путем решить свои проблемы.

Реальная перспектива вооруженного конфликта и обострения на Донбассе, на мой взгляд – во второй половине 2023 года. Это связано с тем, что в России и в Украине совпадут президентские выборы и пройдут в марте 2024 года. Украинская политика и так является значительной частью российской внутренней политики, и это совпадение сыграет существенную роль. Ведь Путину нужно будет выйти на выборы с какими-то конкретными результатами... При этом в 2023-ем и в самой Украине будет неизбежно обострение политической ситуации: украинские выборы всегда очень драматичные, напряженные и представляют собой зону большой опасности. Драматичность выборов – это хорошо, это признак демократии и политической конкуренции, но поскольку у Украины под боком такой агрессивный и опасный сосед, столь острая конкуренция заставляет задуматься и об угрозе национальной безопасности. Так что 2023 год обещает быть довольно опасным.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда

Кремль Владимир Путин санкции против России война на Донбассе Джозеф Байден Александр Морозов
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