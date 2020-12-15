Как упоротые техасцы преподнесли Украине хороший урок

Илон Маск выбрал Техас/ Reuters

Многие пытаются угадывать с чего это, вдруг, Илон Маск перебрался из богоугодной Силиконовой долины штата Калифорния в "задрипанный" нефтяной штат Техас.

При этом забывают, что переезд Маска - это следствие. И выгодные для всяких там масков налоги в штате Техас - тоже следствие. А причина переезда Маска в Техас совсем в другом.

Причина в способности техасцев управлять своим штатом. Просто техасцы еще лет пятнадцать тому, увидели свою проблему: структура экономики штата на 70% - это добыча и переработка сырья (нефти, в первую очередь). Ну подумаешь проблема, подумали бы какие-нибудь флоридцы! Ведь ВВП Техаса стабильно находится в тройке лидеров среди штатов США (примерно в 20 раз больше ВВП Украины, при населении штата в 26-27 млн человек), разведанных запасов нефти и газа - на много десятилетий вперёд. Какие проблемы!

Но странные техасцы умудрились и в такой шикарной ситуации проблему разглядеть, представляете! Начали собирать дополнительные данные, заказывать исследования трендов на рынках нефти и газа, строить прогнозы развития мировой экономики - короче, заморачиваться на пустом месте и с жиру беситься, как подумает большинство нормальных людей.

Но упорные техасцы таки смогли разглядеть и поставить перед собой ключевую проблему Техаса: недопустимо высокая зависимость экономики штата от колебаний цен на мировых рынках углеводородов. С мировыми ценами на нефть техасцы ничего поделать не могут, а значит Техас вынужден уповать на добрую волю невидимой руки мирового рынка нефти! А вот это уже недопустимо!

Читайте такжеПочему Украине нужна шляпа на елкеПовторять судьбу Детройта в Далласе, Хьюстоне или Остине оникатегорически не захотели. Да так сильно не захотели, что принялись работать немедленно, не дожидаясь обвала стоимости нефти. Так появилась стратегия развития экономики штата Техаса, где ключевой задачей была определена задача повышения удельного веса других секторов экономики: медицины и биотехнологий, высоких технологий и чего-то там еще, на самом деле, не принципиально в данном случае, поскольку принципиальным является сам факт наличия у техасцев стратегии и ясности с приоритетными секторами экономики, которые должны появиться в Техасе. А дальше техасцы принялись воплощать задуманное, воплощать по-взрослому, без перерывов на обед и ожидания хорошей погоды...

Нефть потом, конечно, обвалилась и почти в три раза, но Техас уже был готов к такому повороту судьбы...

Так в Техасе появился Илон Маск.