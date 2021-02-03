Зачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины

От участия США в переговорах по Донбассу выиграют только Штаты / Reuters

Новая американская администрация под руководством президента Джозефа Байдена и главы Госдепа Энтони Блинкена, по информации издания Der Spiegel, недовольна нормандским форматом, поскольку он не добился особых успехов в урегулировании ситуации на Донбассе, и Штаты хотят присоединиться к переговорам.

США действительно готовятся принять активное участие в урегулировании конфликта на Донбассе, ведь таким образом они смогут влиять на ситуацию и оказывать политическое давление на Россию. Если администрация Байдена намерена проводить политику противостояния РФ, то нормандский формат – это отличный и очень удобный для Штатов рычаг влияния как на политическую ситуацию в самой России, так и на положение РФ на международной арене.

Для Украины расширение круга участников нормандского формата за счет США будет выгодным. Однако, в идеале, мы должны были привлечь к переговорному процессу все страны-подписанты Будапештского меморандума, но никто этим не занимался. Хотя Великобритания и Польша за эти семь лет неоднократно просились в состав нормандского формата, но наше руководство – что предыдущее, что нынешнее – спускало это на тормозах. Кроме того, и Москва всегда подчеркивала, что никакой смены участников переговоров быть не может.

Почему Путин согласится на участие США

Препятствовать расширению нормандского формата за счет США Россия не сможет, как не сможет она и выйти из этого переговорного процесса в случае присоединения к нему Соединенных Штатов. Потому что это – "меньшее зло" для самого Путина и его окружения. Иначе Штаты пойдут на любые шаги по раскачиванию ситуации в России и устранению Путина от власти.

Если Россия встанет в позу из-за присоединения к переговорам США, то уже в ближайшие полгода Штаты поставят лично Путина перед дилеммой: либо он идет на компромисс, который предложат американцы, либо они его устранят от власти. Иными словами, выбора у Путина не будет. Если Владимир Владимирович станет сражаться, тогда Россию ждет "бунт, бессмысленный и беспощадный".

История говорит о том, что даже в ставке Гитлера его генералы вели сепаратные переговоры с американцами. И, как только они договорились, сразу же определилась дальнейшая судьба Гитлера.

Читайте такжеКакими будут отношения Украины и США при БайденеВот и с Россией будет так же: как только элита, приближенная к Путину, договорится с Западом, дни Путина будут сочтены. Не недели, не месяцы, а дни. И тогда случится дворцовый переворот.

Что изменит участие американцев в переговорах

В любом случае, нормандский формат в его нынешнем виде создан для урегулирования внутреннего конфликта, которого в помине не существует в Украине. Если же к формату присоединятся США, они четко поставят вопрос – кто является стороной конфликта. И прозвучит четкий ответ – Россия. Нет никаких "ополченцев" и никаких "ЛНР" и "ДНР". Есть – квазиобразования, разработанные Российским институтом стратегических исследований, что является известным американской разведке фактом.

Если Штаты станут участником переговоров, то украинское руководство будет таким же послушным, как и сегодня. Собственного мнения, тем более, на международной арене, у украинского руководства нет. Так было при Порошенко, так есть и при Зеленском. Что скажут нашей власти, то она и будет делать.

Все будет упираться в то, будет ли выгодно Соединенным Штатам, чтобы Киев наконец признал войну войной, а Россию – агрессором.

Администрация Трампа не ставила перед собой цель оказания давления на РФ, и с Россией больше воевал Конгресс. Тогда как Трамп всю свою президентскую каденцию стремился подружиться с Путиным и убедить американцев, что тот – прекрасный человек. А Конгресс постоянно загонял Трампа в такие рамки, что он был вынужден подписывать указы о введении санкций против России. Впрочем, следует отметить, что в некоторых вопросах интересы Трампа и Конгресса совпадали. В частности, Трамп – представитель лоббистов сланцевиков, и ему было выгодно "утопить" Северный поток-2, чтобы пустить американский сланцевый газ в Европу.

Читайте такжеСША нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носомБайден будет действовать наоборот. Сначала он даст Путину достроить СП-2, потому что российский Газпром – это фактически деньги Демпартии США, благодаря чему американцы и раскачивают ситуацию в России. Байден и демократы понимают, что внутренняя дестабилизация ситуации в РФ малоэффективна, а вот внешняя – посредством вооруженного конфликта – может быть намного эффективнее. Например, если ООН признает Россию страной-агрессором и исключит из состава Совбеза ООН или лишит права вето, или заставит страны-члены ООН ввести эмбарго, что будет означать коллапс для РФ.

Потому-то США и стремятся сейчас вступить в игру: они будут самыми большими выгодополучателями.

А Украина в данном случае, как дрессированная собачка, будет выполнять команды: "сидеть!", "стоять!", "апорт!". В этом плане мы – не суверенное государство: что нам сказали, то мы и делаем.

Единственный плюс в этой суете состоит в том, что в Украине четко прослеживаются интересы США. Потому что и демократы (в большей степени), и республиканцы (в меньшей степени) – все сюда вложили много денег. Благодаря этому у нашего "чемодана" уже появилась "ручка", и Украину стало дешевле нести, чем бросить. Потому американцы никогда не впустят в Украину РФ и не допустят, чтобы вновь граница между Россией и НАТО проходила по украинской западной границе.

Американцам гораздо выгоднее иметь буферное государство, которое фактически находится в состоянии войны с РФ. И в случае обострения противостояния с Россией американцы дадут Украине любое оружие, и мы сможем начать наступательную операцию на востоке. Вот в этом случае президент Зеленский может "прозреть" и признать, что "та сторона" – это, оказывается, Россия. А пока что, судя по его речам, мы воюем с непонятной "той стороной". И вот тогда мы с "Джавелинами" наперевес пойдем в наступление.

К сожалению, Украина – лишь пешка на шахматной доске политической игры США.

Выгодно ли США окончание войны на Донбассе

Ответ на вопрос о том, заинтересованы ли США как можно скорее урегулировать ситуацию на Донбассе, будет зависеть от успехов внешней политики Соединенных Штатов в России.

Если американцам удастся провести в РФ свою политику и привести к власти более лояльный политический клан, тогда конфликт на востоке Украины будет закончен, как символ победы американской политики над российской.

Если же Путину удастся еще какое-то время продержаться, забаррикадировавшись в бункере, то конфликт будет дальше продолжаться.

Подытоживая все вышесказанное, Украина, скорее всего, все равно останется в подвешенном состоянии, даже если США присоединятся к нормандскому формату. Потому что мы – лишь инструмент.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда