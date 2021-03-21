Китай объявил, что больше не признает США в качестве мирового лидера

Китайский дракон бросил вызов американскому мировому порядку / alphacoders.com

На прошедших 18 марта в Аляске американо-китайских переговорах администрацию Байдена ждал холодный душ.

Китай, по сути, объявил о паритете.

Американцы как всегда начали переговоры в привычном для них менторском тоне, начиная перечислять свои претензии к Китаю в области их внутренней политики и соблюдения прав человека и нарвались на резкую реакцию члена Политбюро КПК товарища Ян Дзечи:

"США не имею права разговаривать с Китаем с позиции силы!"

Более того, американцам предложили для начала разобраться с нарушениями прав в своей стране.

Американцы оказались в замешательстве. Такой тон Китай никогда себе не позволял ранее.

Читайте такжеПереговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениямиВ сущности, после этого дальнейшие переговоры уже не имели смысла: администрации Байдена надо осмыслить новую реальность. А она такова, что Китай, по сути, заявил, что отныне не признает США мировым гегемоном и моральным лидером, имеющим право указывать Китаю на соблюдение прав людей.

Произошло то, о чем я писал неоднократно. После провальных выборов, когда 40% американцев верят, что они были сфальсифицированы, США уже навсегда потеряли моральное лидерство в области демократии. А после потери морального лидерства Америка быстро потеряет и свою гегемонию, потому что второе без первого невозможно.

Так что America is back не получиться. Точнее, получиться как фарс. Ее символ сейчас это согбенный и страдающий деменцией Байден.

Китай дал понять, что уже готов бросить вызов гегемонии США, и Америке придется что то с этим делать. И да, я совершенно не верю в способность нынешней администрации Белого дома занять жесткую позицию по отношению к Китаю. На мой взгляд, нынешняя американская команда одна из самых слабых за последние десятилетия.