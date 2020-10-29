Беларусь оказалась в шаге от гражданской войны

Лукашенко угрожает разгонять протесты в Беларуси еще более жесткими методами / Tut.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начинает сталкиваться с "террористическими угрозами" - и власть будет реагировать жестче.

Собственно, белорусские силовики уже начали применять жесткие несимметричные меры против протестантов - уже и так протестующих бьют и калечат. И если Лукашенко продолжит отдавать приказы по силовому разгону протестов, то до гражданской войны останется рукой подать.

Поскольку общество Беларуси сейчас озлоблено, риски провокаций огромные – недалеко до диверсий, саботажа, вредительства, после чего люди могут взяться за оружие и применять насилие к представителям правоохранительных органов, спецслужб Беларуси и их семей. И если так произойдет, то политическую ответственность за это будет нести именно Лукашенко, потому что именно он не соглашается выпустить пар путем внесения изменений в Конституцию или проведения повторных выборов, а вместо этого делает ставку исключительно на силу и лояльный к нему административный и правоохранительный аппарат.

Читайте такжеСатанист Лукашенко доказал, что прольет сколько угодно народной кровиНо даже если в Беларуси начнутся такие события, это никоим образом не поможет сбросить Лукашенко с президентского кресла. Тогда Беларусь просто станет окончательно похожей на Венесуэлу, где также есть президент, которого поддерживает армия и силовики и есть другой, международно признанный лидер страны. И все это там происходит на фоне жесткой стагнации – экономического кризиса и бедности. Поэтому чем дальше Лукашенко так будет себя вести, тем больше будет толкать Беларусь в пропасть, следствием чего уже вскоре могут стать голодные бунты, инфляция и тому подобное.

Иными словами, дело идет к полураспаду государства, чем непременно воспользуется Россия и постарается поглотить Беларусь и взять ее под свое обязательство. И хоть это с одной стороны, выгодно для нас, потому что дополнительная нагрузка для российской экономики может отвлечь РФ от ее планов по Украине, с другой, это создает для нас реальную угрозу.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреду