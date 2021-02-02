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Навальный может стать для Украины вторым Горбачевым

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

2 февраля 2021, 08:47

Украинской власти нужно быть начеку, ведь шанс на возвращение аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, может появиться в любой момент.

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Навальный может быть полезным для Украины / Reuters

Никаких иллюзий насчет Алексея Навального у меня нет. Он, как и другие российские политики, демонстрирует двойные стандарты.

Навальный утверждает, что надо вернуть народу богатства, украденные у россиян коррупционерами из путинского кооператива "Озеро", которые засели в Кремле, но Крым, который был украден у украинцев, вернуть законным владельцам невозможно. Потому что "не бутерброд".

Это почти так, как бы он утверждал, что поскольку "дворец Путина" уже построили, то его теперь по кирпичу не разберешь, а берег возле Геленжика снова реликтовыми деревьями не засадишь. А впоследствии и сам Навальный поселился бы в этом дворце.

Но победа Навального выгодна Украине. И не только из тех соображений, что нации, для которой свобода является главной ценностью, естественно поддерживать всех, кто сражается за свою свободу с авторитарным и антинародными режимами. И не только потому, что враг нашего врага может быть хоть на некоторое время нашим другом. И не только потому, что лучше иметь границу с государством соседом более цивилизованным и демократичным, чем нынешний режим РФ.

Но нам выгодно, чтобы Навальный победил Путина еще и потому, что он может исполнить для Российской Федерации ту роль, которую Горбачев исполнил в конце 90-х для СССР.

Никто не сомневается, что Михаил Сергеевич был и остался правоверным коммунякой. И вовсе не планировал развалить Союз. Но его усилия сделать в совке перестройку, начать кооперативное движение, такой себе вариант капитализма в середине социалистической экономики, провозгласить гласность, начать разрядку - пойти на примирение с Западом, привели к поражению Союза в холодной войне, ослаблению диктатуры КПСС, развала социалистического лагеря, падению берлинской стены и развала СССР. И это сделало возможным парад независимостей советских республик. И независимость Украины тоже.

Читайте такжеДворец грязи, или в чем большая ошибка Навального с фильмом о ПутинеЕсли представить, что Навальный придет к власти в России - это будет означать начало новых разборок и борьбы в российских элитах, как кремлевских, так и по всей федерации. Это ослабит монолит кремлевской властной вертикали.

Навальный будет вынужден хоть на время свернуть тотальную путинскую пропаганду. А, значит, разрушится поддерживаемое благодаря этой пропаганде идеологическое единство и "скрепы" российского общества.

Навальный будет вынужден ослабить противостояние с Западом. Ему потребуется снятие санкций. Он будет вынужден остановить поддержку всяких ЛНР, ДНР и Приднестровья. И это даст возможность соседним государствам, против которых Путин развязывал военные агрессии, использовать эту ситуацию для ликвидации баз коллаборантов на оккупированных территориях и сепаратистских ячеек, чтобы осуществить возвращение аннексированных территорий законным владельцам.

У него смертельный конфликт с Кадыровым. А, значит, Чечня и Кавказ снова восстанут против Кремля. Все это может привести к усилению национально-освободительной борьбы малых народов, порабощенных Российской империей, и развалу РФ и привести к новому параду независимостей, теперь уже в самой России.

И тогда нам важно иметь у власти такую элиту, как израильские генералы Моше Доян или Ариэль Шарон. Политиков и военных, которые не побоятся использовать этот момент для возвращения Крыма и Донбасса.

Алексей Навальный Сергей Гайдай
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