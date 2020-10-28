Новые возможности и риски: что даст Украине Крымская платформа

Крымская платформа может стать вторым "Минском" / УНИАН

За семь лет оккупации Крыма Украиной предпринята первая попытка создать международную платформу для обсуждения вопроса аннексии полуострова и его возвращения в состав Украины. Если Зеленский сможет добиться формирования Крымской платформы и проведения ею хотя бы консультаций, то это уже будет огромным шагом вперед.

Для России Крым – это самое больное место. Москва категорически отказывается обсуждать вопрос Крыма. И Песков, и Путин постоянно подчеркивают, что Крым выносится "за скобки", а потому они не намерены говорить на эту тему.

Попытка украинской власти создать Крымскую платформу – исключительно положительный шаг, который может иметь эффект на международной арене. Во всяком случае, мы таким образом ещё раз создадим для Российской Федерации имидж страны-агрессора и оккупанта, причем это будет подкреплено доказательной базой.

Позицию России при этом нужно игнорировать. Да, официально Москве нужно предложить поучаствовать в Крымской платформе. Но в остальном ее позицию нужно игнорировать. Россия должна стать стороной, которая будет оправдываться и доказывать всем, что она не оккупировала Крымский полуостров.

Подобные обвинения очень портят имидж государства, что серьезно сказывается на экономике. Обоснованные обвинения в захвате чужих территорий будут означать отток капитала и инвестиций из страны, а также отказ от экономического сотрудничества с этим государством.

Потому уверен, что даже если такая платформа соберётся для предварительных консультаций, для России всё это будет огромным экономическим ударом. Пострадает не только имидж РФ, но и её экономика.

И хотя в России утверждают, что санкции ей только на пользу, уровень жизни россиян падает, и денег в бюджете не прибавляется. Посмотрите, там уже добрались до святого: российское министерство финансов уже предлагает сократить должности в вооруженных силах России! Но тогда возникает вопрос – а воевать чем же? Россия же участвует везде, во всех конфликтах. Это очень красноречивый сигнал.

Посмотрите также на курс рубля на протяжении последнего месяца: каждая новость на международной арене вызывает всё большее его падение, потому что каждая новость играет против России.

Сейчас Россия полностью проиграла Ливию. Стороны там пришли к перемирию, и Ливия объявила о выходе на международный рынок нефти. В результате цена на нефть рухнула на 2% на бирже – и российский рубль тут же в очередной раз просел.

Так что в России всё далеко не так хорошо, как говорит об этом российская власть. И санкции для РФ ощутимы, причем очень.

Создание Крымской платформы ещё больше загонит Путина в положение нерукопожатного. Он и так уже фактически в изоляции…

Беда для российской власти ещё и в том, что вся эта ситуация вызывает внутреннее противостояние в самой России. Российские элиты видят, что вождь – недоговороспособен и нерукопожатен, и прекрасно понимают, что с таким вождем никакой перспективы нет и не будет. А им нужно зарабатывать: если капитал не работает, он превращается в груду бумаги.

Путем переговоров Крым вернуть – можно. Но всё будет зависеть от украинского руководства и от политического желания вернуть эту территорию.

Безусловно, при создании Крымской платформы существует много рисков.

Первый из них связан с тем, что что эта платформа может превратиться в Крымский "Минск" – бесполезную и неэффективную площадку.

Второй риск – полная потеря Крыма в третьей стране, например, в Турции. У Украины с Турцией совпадает интерес в плане освобождения Крыма, однако можно перестараться – и Крым окажется турецкой метрополией в составе Украины.

Всё будет зависеть от политической позиции Украины и способности наших дипломатов ввести сложную политическую игру...

Силовой компонент при этом всё равно будет применяться, но необязательно он проявится в виде ведения боевых действий – это может быть экономическая или финансовая блокада, например, если корабли НАТО заблокируют Крымский полуостров. А это вполне возможно сделать: так было и с Кубой, и с Фолклендами. Крым сегодня – как остров. И если его заблокировать, экономическое развитие просто остановится, а оккупант не будет знать, что с этим делать.

Ведь если солдата не кормить, не одевать и не привозить ему боеприпасы, то такой солдат долго не продержится... Вспомните все три операции в Ираке, когда Соединенные Штаты громили тылы… Через пять дней армия Саддама Хусейна фактически разбежалась, потому что не было воды и еды.

Сегодня в Нагорном Карабахе, а точнее в армии Армении – паника, недовольство и брожение, потому что что нет ни воды, ни еды, ни топлива. Она находится в полукольце и не понимает, что делать – уходить или нет.

Так что идея создания Крымской платформы весьма перспективная. Во всяком случае, она обещает быть более сильной и эффективной площадкой, чем переговорная площадка по Донбассу, то есть Минск. Потому что в Крыму Россия подняла свой флаг и объявила эту территорию своей, то есть факт открытого захвата чужой территории налицо.

"Ялту-2", о которой мечтает Путин, никто сегодня в Европе проводить не собирается… Ведь сепаратистские настроения в Европе еще круче, чем у нас. У нас их фактически нет, а Донбасс – это искусственно созданный сепаратизм, как и раскол по вопросу языка и т.д.

В Европе – всё серьёзнее. Даже в успешной и процветающей Германии Бавария стоит на выходе. Если Германия признает аннексию Крыма, то завтра Бавария скажет: "Извините, мы же цельное королевство!". И трон там существует, но по просьбе центрального правительства не назначают короля Баварии.

Посмотрите на Испанию – Каталония, Страна Басков... Такие же проблемы есть и в Голландии, и Бельгии. Потому Европа очень косо смотрит на позицию России в Крыму. Европейцы политически не могут признать аннексию Крыма.

Потому Крымская платформа может стать намного сильнее платформы по Донбассу.

Другой важный момент. Не секрет, что в Крыму достаточно пророссийски настроенного населения, а потому, если попытки вернуть Крым будут успешными, не исключено, что на первом этапе будет сопротивление местного населения. Прежде всего, мы сразу получим большую волну миграции. То же самое было, когда аннексировали Крым – огромная волна миграции тех людей, которые понимали, что им там оставаться нельзя. То же самое будет и с россиянами в случае возвращения Крыма в состав Украины. А та часть населения полуострова, которая была "руссифицирована" уже за годы аннексии, поначалу может устраивать саботаж и протестные движения. Но в последующем – вряд ли. Для этого и существует идеология любой государственной машины, которая должна заниматься воспитанием общественного сознания. Тогда за три-пять лет мы потихоньку вернём этих людей в лоно Украины. А если ещё и предоставим им более комфортные условия жизни в плане экономики и ведения бизнеса, то, я думаю, проблем вообще не будет.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда