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Почему Порошенко резко стал экспертом по "г*вну"

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

3 марта 2021, 08:43

Экс-президент пытается перебить негативную для него повестку после скандала с Медведчуком.

Петр Порошенко, Марина Порошенко
Петр Порошенко и его супруга Марина / УНИАН

Петр Алексеевич подвизался в роли "эксперта" по вакцинам не от хорошей жизни, он видимо не нашел ничего другого, чем ответить на запись разговора Медведчука и Суркова. Сегодняшнее заявление это обычный информационный спин, когда надо перебить токсичную тему.

Обнародованные разговоры Медведчука-Суркова подтверждают, что так называемый "патриотизм" Порошенко был всего лишь игрой на публику. И никак не мешал ему вести закулисные переговоры, лично с Путиным и его представителями.

Показательно, что предметом этих переговоров были даже не политические, а чисто коммерческие вопросы. Война, войной, а бизнес по расписанию.

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Порошенко договаривался о поставках электричества в Крым на условиях россиян, упираясь разве, что за приемлемую для себя и своих бизнес-партнеров цену.

Ложью оказались и объяснения, что Медведчук был навязан Порошенко внешними силами, то ли русскими, то ли Меркель. Он сам предложил ему стать "переговорщиком". Именно Порошенко обеспечил Медведчуку "зеленый" свет в бизнесе и охранную грамоту. Теперь на Порошенко что называется "шапка горит" и по логике санкции за сотрудничество с Кремлем впору примерять теперь уже ему самому.

Петр Порошенко Виктор Медведчук Андрей Золотарев новости Украины
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