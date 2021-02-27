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Новые пленки о сущности Порошенко будут куда более шокирующими

Александр Кочетков

политический аналитик

27 февраля 2021, 06:49

Мощный удар по имиджу Петра Порошенко, как украинского патриота, может оказаться только первым в череде разоблачений.

Петр Порошенко, томос
Пленки с откровениями Петра Порошенко наверняка всплывут в ближайшее время / фото Виталия Червоненко/БиБиСи

О пленках Медведчука-Суркова.

Во-первых, подлинность записей сомнения не вызывает, и эти голоса на записи смогут под протокол опознать достаточное количество свидетелей для возможного суда.

Во-вторых, содержание разговора и его стилистика не несет для ни малейшей сенсационности - все это было известно еще тогда, в 2014 году. Обнародование записей ничего не добавляет к обвинениям Виктора Медведчука, так что они направлены как имиджевое оружие против Петра Порошенко. И в этом смысле ничего нового - помнится, я сам мегабайты статей написал, рассказывая о лицемерии и циничности ПАПа.

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Полагаю, не сюрприз содержание разговора и для окружения ПАПа, и для большинства его сторонников. Потому что они тоже давно все знают, просто подавляющая часть из них - такие же циничные, жадные и лицемерные, как и их вождь.

В-третьих, появление этих пленок не имеет смысла, если не будет продолжения. Понимаете, сейчас Владимир Зеленский и его окружение расчищают себе электоральное поле под второй срок, вполне возможно, с использованием "маневра Саакашвили", то есть, досрочные президентские выборы. И ему надо крепко подвинуть Петра Порошенко, а с Юлией Тимошенко заключить нечто вроде союза. Это единственный мотив, который может подтолкнуть ВАЗа пропустить ЮВТ к премьерству.

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Поэтому должны быть новые записи - куда более разоблачительные и уничтожающие ПАПа как патриота и, соответственно, электорального конкурента. И это могут быть записи переговоров руководства Украины по поводу сдачи Луганска, выхода Гиркина из Славянска, Иловайского котла и прочих трагедий - выбор, к сожалению, слишком велик.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владислав Сурков Александр Кочетков новости Украины
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