Свободные экономические зоны на Донбассе и западной Украине – это туфта

Если в ОРДЛО и на западной Украине появятся свободные экономические зоны, как это планирует власть, для государства будут созданы дополнительные риски / @vysotskiy.ap

Украинские власти планируют создать свободную экономическую зону не только в Донецкой и Луганской областях, но и в одной из областей на западе Украины. Однако следует отметить, что на территории нашей страны уже существует одна свободная экономическая зона – Крым. И, несмотря ни на что, ее никто не отменял.

Свободные экономические зоны будут продуктивны и их есть смысл создавать только в случае, если они будут заточены на экспорт. Как правило, во всем мире такие зоны создаются в прибрежных районах, на отдельной территории – вся область в эту зону не входит. На этой отдельной территории инвесторам предоставляется возможность, например, не платить налог на землю или налог на прибыль на протяжении десяти лет. При этом инвесторам запрещено поставлять товары на территорию страны – они могут только экспортировать. Если работа выстроена по такой схеме, то свободная экономическая зона – продуктивна.

В Украине же речь идет о создании свободной экономической зоны на всей территории ОРДЛО. А это – честно говоря, просто туфта. Лучше бы тогда развивали индустриальные парки (это похожая схема, но она позволила бы развивать промышленность в стране).

Почему у нас решили создавать свободные экономические зоны на востоке и западе страны? Почему не на севере или юге?

Это просто попытка хоть что-то "выжать" с Донбасса, но реально эта затея не имеет никакой перспективы. Я категорически против этого, потому что не понятны четкие экономические показатели, на которые должна выйти свободна экономическая зона в ОРДЛО. Потому это так себе идейка…

Какие появятся риски

Во-первых, если, предположим, ОРДЛО получит статус свободной экономической зоны, начнут возмущаться другие регионы, причем - справедливо, возникнут скандалы. Ведь как это так – жители Донецкой и Луганской областей раздолбали свой регион, а точнее помогли в этом России, не хотят жить в Украине, но получат свободную экономическую зону, а все нам, жителям Украины, за все это платить? Свободная экономическая зона подразумевает, что кто-то за это удовольствие будет платить. Не "кто-то", а – другие регионы. Потому, естественно, это вызовет возмущение и требование внедрить такой же налоговый режим по всей стране.

Во-вторых, без конкретных целевых показателей все это будет фикцией и созданием условий для определенных лиц для обычного отклонения от налогов.

Что касается создания свободной экономической зоны в одной области на западной Украине, риски – аналогичные. Ведь на Закарпатье (а, похоже, речь идет именно о нем) и так никто особо не страдал законопослушностью, в принципе, как и по всей стране. Контрабанда там, как была, так и осталась. Потому рассчитывать, что будет получен эффект, о котором говорит власть, нельзя, это вранье.

Читайте такжеГибридный договорняк: почему Россия снимает санкции с украинских компанийСвободная экономическая зона должна быть создана на отдельной территории области, а не на всей. Предположим, если под Ужгородом будет 30 га, на которых будет объявлена свободная экономическая зона, это нормально, а остальное – это просто забалтывание истории.

Кравчук говорил, что на Донбассе свободную экономическую зону хотят создать на 30 лет. Обычно на такой срок они и создаются. Но у нас, скорее всего, эту цифру взяли "от балды". Потому опять-таки нужно понять, как это все будет реализовываться на практике. Если эти зоны будут приводить к экономическому росту и индустриализации Украины в целом, тогда таких зон у нас в стране должно быть создано несколько, например, на части Одесской области, на части Львовской области (для индустриализации региона), может быть, в Днепропетровской области и на Донбассе. Потому для начала нам нужно разобраться с тем, какие территории должны быть в приоритете, и, в первую очередь, речь должна идти о развитии промышленности.

Крайне важен будет законопроект, регулирующий вопрос свободных экономических зон, который будет продвигать власть. Прежде всего, нужно будет выяснить, не будет ли власть при этом отстаивать чисто олигархические интересы и пытаться создать свободные экономические зоны, чтобы позволить им уклоняться от налогов. Потому что так, в итоге, ни государство, ни граждане ничего от этого не получат.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда