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Почему Украине нужна шляпа на елке

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

15 декабря 2020, 06:51

От шляпы можно было шагнуть в сторону трехмерной технологичной ёлки будущего. А можно было шагнуть обратно в сторону проросших скреп и вифлеемской звезды.

Елка в Вильнюсе/ vilnius.lt

Казалось бы, как могут быть связаны инвестиции и "рiздвяна ялинка"? А на самом деле очень просто.

Это Вильнюс. Лучшая новогодняя ёль Европы в этом году. Первое место. Опять. Совершеннейшая хай-тек фантастика. Вильнюсская ёлка стабильно признается лучшей в Европе, погуглите, посмотрите картинки, мне больше всего нравится инсталляция с часами - но каждый раз там ёлки совершенно фантастические.

Конкурс про ёлки популярен. Всем интересно, чьи иголки круче. Это надвигающаяся новая война никому не интересна, а шарики-иголочки нравятся всем.

И вот пол-Европы открывает фотки и видит - да, блин. Реально, крутяк.

И идет к карте. И смотрит - а где это такая, Литва? А что там есть ещё? А давай посмотрим, почитаем, о, да у них еще и классное пиво, а не махнуть ли туда вообще на выходных…

Когда я вижу это технологическую фантастику двадцать первого века, Бурдж-Халифу ёлок, мне сразу хочется снять трубку и сказать: "Але, барышня? Дайте Вильнюс. Але, Вильнюс? Заткнитесь и возьмите мои деньги". Ну, если бы у меня были деньги, которые я хотел бы куда-то вложить, конечно.

Как-то хочется вкладывать в ту страну, которая способна рождать идеи вот про такое 3D чудо.

Нет ли у вас ощущения, что членство в НАТО и вот эта ёлка как-то связаны? А ведь казалось бы - всего-то дерево с побрякушками.

А в страну, которая три дня подряд порождает вот такой вот новостной контент: "Министерство обороны установило официальный памятник погибшим в войне за независимость с лицом президента клоуна", "Министерство обороны пригласило на работу журналиста. Журналист готов занять должность министра. Министерство обороны отказалось брать на работу журналиста", "На киевскую новогоднюю ялинку надели прикольную шляпу Гендальфа. После протестов верующих с киевской новогодней ялинки сняли прикольную шляпу Гендальфа" - и это всего лишь за последние три дня - согласитесь, после таких новостей звонить барышне и просить соединить с Киевом не очень хочется.

Хочется купить попкорна и орать: "Жгите дальше!".

Читайте такжеЕсть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшитсяШляпа не была чем-то особенным, конечно. Милая, прикольная, безамбициозная, но вполне себе оригинальная идея, которая заняла бы свое место в мировых фотографиях. Не победитель, конечно, но свою часть аплодисментов взяла бы.

Но от шляпы можно было шагнуть в сторону трехмерной технологичной ёлки будущего. А можно было шагнуть обратно в сторону проросших скреп и вифлеемской звезды.

И вот тут мы подходим опять все к тому же. К отсутствию государства. Как наиболее оптимальной системы выстроенных институций по управлению заданной территорией, основанной на понимании идентичности нации.

Популистское правительство просто не в состоянии построить такую систему. Потому что оно просто не в состоянии ни понять идентичность, ни рождать её. Оно способно только угождать. Именно поэтому оно и называется "популистское".

И если общество раздроблено, ему приходится метаться по амплитуде, стараясь угодить всем. А это невозможно.

Оно в состоянии пригласить наемных дизайнеров за деньги, которые постараются наугад вслепую ткнуть палкой - и если попадут в цель, то хорошо. А если нет, то начинается весь этот цирк с шляпами. Сначала надеваем, через три дня снимаем.

Потому что такое руководство абсолютно не уверено в себе. Оно абсолютно не понимает, чем живет страна. Оно абсолютно не понимает, чего она хочет. Оно абсолютно не понимает, что вот сто человек вышли протестовать против шляпы - это много или мало? Это вся Украина или не вся? Это выражение её национальной идеи или не выражение? Это маргиналы или будущее? В эту сторону мы должны двигаться или не в эту? Это принесет нам рейтинг или отнимет его?

И так во всем. Вообще во всем. Сверху до низу. От державного уровня до городского, сельского и елочного.

Читайте такжеЧумной флаг: почему инвесторы шарахаются от УкраиныПосмотрите телодвижения любой части государственного аппарата за последний год. Принимаем решение - протесты - отменяем решение. Принимаем решение - протесты - отменяем решение.

В итоге поступательного движения ровно ноль. Только метание по проруби от края к краю.

Ну, за исключением Рифа. Он как сидел, так и сидит. Тут рука тверда, несмотря ни на какие протесты.

Управление, не чувствующее, не понимающее своей страны, мечущееся по проруби от края к краю, зашуганное уже до такой степени, что докатилось до шляп…

Вы можете сделать, блин, хоть что-то? Если уж не построить НАТО, то хотя бы шляпу на ёлку надеть?

Литва новогодняя елка Аркадий Бабченко
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