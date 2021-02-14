УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему в Украине снова решили законно "кошмарить" предпринимателей

Михаил Кухар

экономист, общественный деятель, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза.

14 февраля 2021, 06:48

Давать за ненасильственные преступления тюремные сроки вместо наложения штрафа нет аргументов кроме одного - набивания чиновниками своих карманов.

бизнес,ФОП
Украинский бизнес опять готовятся "кошмарить" / УНИАН

На этой неделе наш парламент вернул тюремные сроки за неуплату налогов, отмененные еще несколько лет назад...

Когда 212-ю статью декриминализировали - это было частью цивилизационного европейского тренда гуманизма: все страны Европы и Северной Америки за последние четверть века проделали большую работу по очистке своих Кодексов.

В гуманных демократических обществах считается средневековой жестокостью бросать людей в тюрьму за "ненасильственные преступления".

Цивилизованные государства поменяли годы в тюрьме на большие (иногда очень большие) денежные штрафы.

Потому что предприниматели - это золотой фонд каждой нации. Это они создают новые рабочие места, это они каждый год наполняют своими налогами бюджет, за счет которого живут все остальные. Это они двигают нашу цивилизацию вперед, наполняя нашу жизнь всеми теми новыми продуктами и услугами, без которых мы ее через год уже не представляем.

Читайте такжеУкраина окончательно превращается в сырьевой придатокСажать предпринимателя в тюрьму – огромная глупость. От его физического пребывания в сыром, темном, да и вообще плохо приспособленном для жизни помещении – у государства ничего в казне не прибавится. Он не будет больше производить ВВП, платить налоги. Его самого теперь нужно будет за государственный счет кормить и содержать несколько лет. Да и ладно бы его одного, а в 9 случаях из 10-ти еще и его бывших наемных работников, которые остались на свободе. И их семьи.

В то время как оставаясь на свободе он мог бы просто выплачивать большие штрафы (если уж была налоговая вина), а его бизнес оставался бы жить и о сотнях семей его наемных работников не пришлось бы нести ответственности государству.

Нет ни одного аргумента с какой точки зрения ни посмотри – экономики, бюджета, государства, морали, этики, - когда сажать предпринимателей в тюрьму было бы выгодней, чем накладывать на них штрафы за недоплату налогов.

Кроме одной.

Точки зрения "шкурных интересов" коррумпированного крыла силовой бюрократии страны. Потому что когда каждый следователь сможет пригрозить каждому предпринимателю страны не штрафом, а тюрьмой – "разговор пойдет бодрее"!

бизнес Михаил Кухар новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Нафтогаз подложил Зеленскому очередную свиньюНафтогаз подложил Зеленскому очередную свинью Режим Путина прямым ходом идет к крахуРежим Путина прямым ходом идет к краху Что определяет столь сильную отсталость Украины от западного мираЧто определяет столь сильную отсталость Украины от западного мира Медиакастрация партии Кремля дала Зеленскому шанс на новое амплуаМедиакастрация партии Кремля дала Зеленскому шанс на новое амплуа Почему НАБУ резко взялось за китайские вакциныПочему НАБУ резко взялось за китайские вакцины
Следующий материал

Последние новости

07:58
Байден высказался о провале голосования по импичменту Трампу
07:45
Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения
07:29
Путин вспомнил об ответственности и пообещал, что Россия не бросит Донбасс Видео
07:26
Гороскоп на 14 февраля для всех: кому аукнутся любовные приключения, а кому светит прибыль Видео
07:14
"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы
Реклама
06:48
Почему в Украине снова решили законно "кошмарить" предпринимателей мнение
06:24
В моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х: фото Фото
05:57
В Bellingcat раскрыли новые данные о команде отравителей Навального Видео
05:01
Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
04:30
У Кравчука сделали заявление в ответ на слова Ермака о провале Минских соглашений Видео
03:44
Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Видео
03:03
Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса Видео
02:12
Тренер рассказал, как сжечь больше калорий во время бега Видео
01:36
В Минздраве объяснили, как и когда стартует вакцинация от коронавируса Видео
00:55
День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки
13 февраля, суббота
23:56
Украинские блогеры застряли в "снежной ловушке", ГСЧС отказалась помочь Видео
23:22
Синоптики рассказали о погоде на День влюбленных
22:54
Сенат США провалил голосование по импичменту Трампу Видео
22:21
В Крыму ответили США "на их языке" о возвращении полуострова Украине Видео
22:12
В роддомах Украины закончились прививки от опасной инфекции Видео
Реклама
21:26
В аннексированном Крыму столкнулись более 30 автомобилей Видео
20:44
Дубинский выставил на продажу свой элитный автопарк
20:44
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
20:34
В ГКАУ опровергли заявление Уруского о готовности запуска украинского спутника на орбиту Видео
20:08
Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц Видео
19:59
Ученые перечислили новые симптомы коронавируса Видео
19:55
Ермак назвал ключевой фактор выполнения Минских соглашений Видео
19:36
Под Одессой произошла смертельная авария с участием фур
19:18
Витренко объяснил, почему цена газа для украинцев выше себестоимости Видео
19:09
Коронавирус норок в Польше несет угрозу человеку – исследование
18:57
Скончался самый сильный человек планеты, который был родом с Донбасса
18:50
Креминь рассказал о сотнях нарушений нормы закона о языке и припугнул штрафами Видео
18:31
В Минздраве рассказали, когда можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19 Видео
18:10
СМИ узнали о планах лидера "республиканцев" на голосование по импичменту Трампа Видео
17:59
В Украине стартует "вылавливание" случаев скрытого заболевания COVID-19 – Ляшко Видео
17:37
Японию сотрясло мощное землетрясение, без света почти миллион домов Видео
17:21
Ляшко предупредил о задержке с поставкой вакцины Pfizer и назвал причину Видео
17:18
Зеленский направит в Раду законопроекты на помощь в получении кредита от МВФ Видео
16:22
Шмыгаль рассказал о договоренностях с МВФ по новому траншу Видео
16:09
Украина получит полмиллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca: названы сроки Видео
Реклама
16:05
Минздрав опростоволосился с "зеленым" списком стран ЕС – СМИ Видео
16:04
Глава Нацбанка раскрыл детали переговоров с МВФ и поведал о полученных рекомендациях Видео
15:49
В Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ Видео
15:35
Передозировка жевательными витаминами: что случится Видео
15:20
Возвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограничениях Видео
15:10
В Украине разгулявшаяся непогода закрыла автотрассы и остановила поезда Видео
14:57
Украина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша Видео
14:29
В столице Армении произошло мощное землетрясение
14:29
Стало известно, где Зеленский с женой проведет День святого Валентина
14:07
В Крыму оценили публикацию карты полуострова в составе Турции
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять