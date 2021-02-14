Почему в Украине снова решили законно "кошмарить" предпринимателей

Украинский бизнес опять готовятся "кошмарить" / УНИАН

На этой неделе наш парламент вернул тюремные сроки за неуплату налогов, отмененные еще несколько лет назад...

Когда 212-ю статью декриминализировали - это было частью цивилизационного европейского тренда гуманизма: все страны Европы и Северной Америки за последние четверть века проделали большую работу по очистке своих Кодексов.

В гуманных демократических обществах считается средневековой жестокостью бросать людей в тюрьму за "ненасильственные преступления".

Цивилизованные государства поменяли годы в тюрьме на большие (иногда очень большие) денежные штрафы.

Потому что предприниматели - это золотой фонд каждой нации. Это они создают новые рабочие места, это они каждый год наполняют своими налогами бюджет, за счет которого живут все остальные. Это они двигают нашу цивилизацию вперед, наполняя нашу жизнь всеми теми новыми продуктами и услугами, без которых мы ее через год уже не представляем.

Читайте такжеУкраина окончательно превращается в сырьевой придатокСажать предпринимателя в тюрьму – огромная глупость. От его физического пребывания в сыром, темном, да и вообще плохо приспособленном для жизни помещении – у государства ничего в казне не прибавится. Он не будет больше производить ВВП, платить налоги. Его самого теперь нужно будет за государственный счет кормить и содержать несколько лет. Да и ладно бы его одного, а в 9 случаях из 10-ти еще и его бывших наемных работников, которые остались на свободе. И их семьи.

В то время как оставаясь на свободе он мог бы просто выплачивать большие штрафы (если уж была налоговая вина), а его бизнес оставался бы жить и о сотнях семей его наемных работников не пришлось бы нести ответственности государству.

Нет ни одного аргумента с какой точки зрения ни посмотри – экономики, бюджета, государства, морали, этики, - когда сажать предпринимателей в тюрьму было бы выгодней, чем накладывать на них штрафы за недоплату налогов.

Кроме одной.

Точки зрения "шкурных интересов" коррумпированного крыла силовой бюрократии страны. Потому что когда каждый следователь сможет пригрозить каждому предпринимателю страны не штрафом, а тюрьмой – "разговор пойдет бодрее"!