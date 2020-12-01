Украинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском

Владимир Зеленский / кадр из видео

НКРЕКП, 4 из 7 членов которой назначил уже Зеленский, одобрила повышение тарифов на доставку и распределение газа (абонплата, которая появилась в этом году, при Зеленском) в среднем в два раза с 1 января 2021 года.

Это ещё не все хорошие новости от НКРЕКП Зеленского. С 1 января не только абонплата за газ практически в два раза будет увеличена, но и тарифы на воду - в среднем на 20% по стране.

Напомню, что вода и канализация при Зеленском уже в полтора раза стали дороже в этом году.

Год назад эти дилетанты хотя бы делали вид, что хотят снизить тарифы на отопление. К этой зиме вообще вдвое тарифы на отопление снизить обещали. Но уже Зеленский и его команда даже не говорят о тарифах. Грабёж без тормозов.

Полтора года у власти. За полтора года не сделать вообще ничего. Как? Как можно быть такими тупыми и неспособными? Ну, как такое возможно??? Ведь все решения очевидны. Просто бери и делай.

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Украина при Зеленском - единственная страна в мире, где тарифы ЖКХ повышают в кризис. Причём без экономического к этому основания.

Зеленский стал президентом, при котором тарифы ЖКХ стали самыми высокими в истории Украины.

Никогда ранее олигархи не жили в Украине так хорошо, как сейчас при Зеленском.

Никогда ранее людей в ЖКХ так не грабили, как сейчас при Зеленском.