УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском

Александр Скубченко

глава Жилищного союза Украины

1 декабря 2020, 08:24

Теперь он превратился в президента, который установил самые высокие в истории страны тарифы.

зеленский
Владимир Зеленский / кадр из видео

НКРЕКП, 4 из 7 членов которой назначил уже Зеленский, одобрила повышение тарифов на доставку и распределение газа (абонплата, которая появилась в этом году, при Зеленском) в среднем в два раза с 1 января 2021 года.

Это ещё не все хорошие новости от НКРЕКП Зеленского. С 1 января не только абонплата за газ практически в два раза будет увеличена, но и тарифы на воду - в среднем на 20% по стране.

Напомню, что вода и канализация при Зеленском уже в полтора раза стали дороже в этом году.

Год назад эти дилетанты хотя бы делали вид, что хотят снизить тарифы на отопление. К этой зиме вообще вдвое тарифы на отопление снизить обещали. Но уже Зеленский и его команда даже не говорят о тарифах. Грабёж без тормозов.

Полтора года у власти. За полтора года не сделать вообще ничего. Как? Как можно быть такими тупыми и неспособными? Ну, как такое возможно??? Ведь все решения очевидны. Просто бери и делай.

Читайте такжеЗеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами Украины

Украина при Зеленском - единственная страна в мире, где тарифы ЖКХ повышают в кризис. Причём без экономического к этому основания.

Зеленский стал президентом, при котором тарифы ЖКХ стали самыми высокими в истории Украины.

Никогда ранее олигархи не жили в Украине так хорошо, как сейчас при Зеленском.

Никогда ранее людей в ЖКХ так не грабили, как сейчас при Зеленском.

Владимир Зеленский тарифы на электроэнергию тарифы на газ ЖКХ-тарифы Александр Скубченко тарифы на отопление тарифы на воду
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Россия крупно облажалась в Нагорном КарабахеРоссия крупно облажалась в Нагорном Карабахе Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтовВвод локдауна доведет Украину до голодных бунтов Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшитсяЕсть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится Почему карантин на новогодние праздники - полная чушьПочему карантин на новогодние праздники - полная чушь Украинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козуУкраинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козу
Следующий материал

Последние новости

08:24
Украинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском
08:19
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
08:16
В Минздраве объяснили, почему Украине необходим трехнедельный локдаун Видео
07:44
В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" Видео
07:16
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Видео
Реклама
07:14
Под Степановым шатается кресло: в Слуге народа оценили вероятность его отставки Видео
07:01
Полина Гагарина сексуально изогнулась на нескромном фото
06:57
Трамп готовит почву для реванша мнение
06:49
Руководителя ядерной программы Ирана убили оружием, которым управляли через спутник Видео
06:39
Конец света и коридор затмений: что можно и нельзя делать в декабре
06:37
Поздравления с Романом - картинки и тексты на праздник 1 декабря
06:14
В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фото Фото Видео
05:50
"Пробирает до мурашек": Настя Каменских сверкнула формами на пикантном фото Видео
05:22
Разрыв шаблона: астролог рассказала, кому светит фантастический успех Видео
04:55
Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19 Видео
04:25
Как быстро отрастить волосы в домашних условиях – 11 простых шагов
04:11
Поздравления с Днем работников прокуратуры – прикольные в прозе и стихах, открытки
03:48
Раскол в США после выборов: эксперт оценил угрозу новой войны Севера и Юга Видео
03:01
Живые открытки с первым днем зимы и волшебные пожелания-тексты
02:13
Мужчина занялся сексом со вдовой друга и убил ее
Реклама
01:34
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
01:07
Когда примут Госбюджет на 2021 год: Разумков назвал сроки Видео
01:05
Мелания Трамп патриотично украсила Белый дом к Рождеству: фоторепортаж Фото Видео
00:36
В воздухе опасные вещества: киевлян призвали закрыть окна Видео
00:06
Нардеп Третьякова усомнилась в том, что ФЛП платят налоги Видео
30 ноября, понедельник
23:38
На Закарпатье депутаты на присяге пели гимн Венгрии: видео Видео
23:24
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима Видео
22:55
IT-специалисты рассказали, как улучшить безопасность личных данных
22:40
​Степанов озвучил, какой эффект дал карантин выходного дня​ Видео
22:30
Под Запорожьем место Ленина занял Иисус Христос
22:07
За сутки в Украине выявили почти 10 тысяч случаев коронавируса Видео
21:55
Выборы в США: объявлены официальные результаты в штате Аризона Видео
21:40
На Закарпатье СБУ прикрыла фонд, ориентированный на Венгрию
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 7 - кто ушел 30 ноября
21:27
Активная зевота может быть признаком надвигающегося опасного состояния Видео
21:27
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
21:21
​Врач озвучил неприятный прогноз насчет карантина в Украине​ Видео
21:20
В разведке ошарашили количеством оккупационных войск РФ на Донбассе
20:46
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
20:45
В Украине планируют запретить некоторые табачные изделия
Реклама
20:44
Масло конопли: 3 научно доказанных преимуществ для здоровья Видео
20:43
Первое заседание Харьковского облсовета состоится 11 декабря - Масельский
20:42
Ученые обнаружили новое уникальное свойство COVID-19 Видео
20:38
Названа настоящая причина смерти Армена Джигарханяна Видео
20:30
Локдаун в Украине: как будут работать школы и садики в Киеве Видео
20:27
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
20:23
Неожиданно – в Telegram появились групповые аудиозвонки
20:12
Курс евро внезапно скаканул выше 34 гривен
20:11
Юрий Горбунов рассказал, как Катя Осадчая отреагировала на его роман на съемках Видео
20:05
Разумков поведал, сколько нардепов болеет COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять