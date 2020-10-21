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Зеленского затащили в союз, где Украина будет играть роль пушечного мяса

Андрей Головачев

политический эксперт

21 октября 2020, 10:22

Закончится все, как обычно, для Украины скверно.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / GettyImages

Послушал послание Зеленского.

В целом как обычно описание несуществующей розовой реальности, предвыборный блеф, пустые лозунги и популизм. Все как обычно предназначено для самых невежественных люмпенов и откровенных дураков.

Однако есть и существенное отличие.

Президент грозится построить две военно-морские базы. То есть самой бедной стране Европы предложили Программу "Пушки вместо масла".

Несомненно, это результат визитов Зеленского в Великобританию, Турцию и встречи с Дудой.

Читайте такжеВ войне против Путина Украина будет передовым бастиономАнглия, не успев выйти из ЕС, взялась за свое излюбленное занятие: плести интриги, клепать ситуативные союзы, раздавать деньги и сталкивать лбами ключевых игроков в Европе. Это её, как сейчас модно говорить, пост-имперский синдром. Империи уже нет, а имперские привычки остались.

Сейчас Туманный Альбион выстраивает традиционный союз старых империй: Англия – Польша - Турция, против России, куда затянули и Зеленского. Впрочем, я думаю, что он сильно и не упирался. Ну как же:

"Галантерейщик и кардинал спасут Францию!"

Точнее, Европу.

Закончится все, как обычно, для Украины скверно: Англия будет потирать руки в сторонке, когда Турция и Польша сойдутся с Россией на территории Украины.

Что останется от Украины по итогам мирного договора после новой мировой войны трудно даже представить.

Что поделать? Есть народы, которых история ничему не учит. Не надо играть в игры, где старшие товарищи держат тебя за пушечное мясо. А чтобы уметь уклоняться от таких игр, надо учиться дипломатии и не выбирать президентами клоунов.

новости России Владимир Зеленский Андрей Головачев новости Украины
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