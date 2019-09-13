Раскрыты вопросы, которые обсудят Зеленский и Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорят о прекращении войны на Донбассе, сообщил Александр Данилюк / Коллаж ЗН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп во время запланированной встречи, в частности, обсудят вопросы прекращения войны на Донбассе.

Главы государств должны встретиться, чтобы дать новый толчок для сотрудничества Украины и США, рассказал чиновник в Киеве в кулуарах 16-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

По словам Данилюка, он ожидает, что встреча президентов будет продуктивной.

"…Вопросы стабилизации (ситуации - Ред.) на востоке Украины, прекращения войны будут обсуждаться нашими президентами", - сказал секретарь СНБО.

Читайте такжеЗеленский рассказал об отношениях с Трампом и СШАЧиновник отметил, что украинская и американская сторона также обсудят перечень вопросов, важных для сотрудничества Киева и Вашингтона.

"…Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах", - заявил он.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор говорил, что Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом с 23 по 26 сентября в американском городе.